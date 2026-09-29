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Fabián Bustos regresaría a Universitario como director técnico tras la salida de Héctor Cúper

La directiva crema inició negociaciones avanzadas con el estratega argentino, artífice del bicampeonato, para que asuma las riendas del equipo de Ate en el Torneo Clausura 2026.

Le dio el campeonato a la 'U' en su centenario.
Le dio el campeonato a la 'U' en su centenario. (Fuente: Difusión)

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/09/2026

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En Universitario de Deportes el tiempo es un recurso valioso que la dirigencia no puede desperdiciar. Apenas horas después de hacer oficial la desvinculación del entrenador Héctor Cúper este martes, la dirección deportiva activó su plan de contingencia.

La salida de Cúper, motivada por una evaluación interna sobre los resultados recientes y la propuesta de juego, obligó a la administración a buscar velozmente un reemplazo de jerarquía.

Fichaje prácticamente listo

Según reveló el periodista César Luis Merlo, los contactos ya superaron la fase exploratoria inicial. Hoy, la directiva mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos para que retome la conducción del conjunto estudiantil en el Torneo Clausura 2026. Mientras se cierra el trato, Piero Alva quedó a cargo del plantel de manera interina.

La elección de Fabián Bustos no responde a ninguna casualidad en el entorno merengue. El técnico argentino dejó una huella sumamente positiva tras su paso por la institución, a la cual llegó en la temporada 2024 con la difícil misión de sostener el nivel impuesto por Jorge Fossati.

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Sus estadísticas lo respaldan de manera contundente: en cuarenta y nueve partidos al mando del plantel, Bustos acumuló veintinueve victorias, doce empates y apenas ocho derrotas.

Bajo su acertada conducción, la 'U' conquistó la Liga 1 en 2024 y logró extender su gloriosa racha hasta alzar el bicampeonato nacional. A mediados del 2025, el estratega partió a Colombia para dirigir a Millonarios, donde su ciclo concluyó antes de lo previsto. Al encontrarse libre en el mercado, su situación actual facilita una negociación directa sin complejas cláusulas de rescisión.

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El reloj en contra rumbo al tetracampeonato

El ajustado calendario juega un papel determinante para finiquitar esta operación. La pausa por los compromisos de las selecciones nacionales brinda a la institución un margen acotado para cerrar el acuerdo. La urgencia radica en presentar al nuevo líder antes de volver a la competencia oficial.

El primer partido de Universitario tras el receso está programado para el 10 de octubre a las 7:00 p. m., cuando el cuadro crema reciba a Melgar en el majestuoso Estadio Monumental, donde la presión deportiva sobre el equipo es máxima debido a que el gran objetivo de la actual campaña es lograr el ansiado tetracampeonato.

En este exigente escenario de la Liga 1, cada día de entrenamiento sin un director técnico definido representa terreno perdido. Por ello, el inminente regreso de un profesional que ya conoce íntimamente al plantel, domina la estructura interna del club y sabe absorber la presión de la hinchada convierte a Bustos en la opción más sensata para la directiva.

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