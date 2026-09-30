EE. UU. retira su ejército de Irak tras más de una década de presencia militar: concluyen Operación Inherent Resolve

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos (EE. UU.) completó formalmente el retiro total de sus tropas del territorio de Irak. Washington y sus aliados ponen fin a la misión que combatía al Estado Islámico desde hace más de una década.

Estados Unidos concluye su presencia militar en Irak

Estados Unidos y los países integrantes de la coalición internacional antiyihadista concluyeron de forma oficial este miércoles 30 de septiembre sus operaciones militares en Irak, tras 12 años de presencia continuada en el marco de la Operación Inherent Resolve.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, informó a través de un comunicado, que el retiro de los militares estadounidenses fue de forma "ordenada" tanto por parte de las fuerzas y el equipo de la coalición de la base aérea de Erbil, que marcó la "conclusión exitosa" de la misión militar que derrotó al Estado Islámico (también conocido como Daesh o ISIS) en Irak.

"Este hito refleja el éxito de una campaña de 12 años que derrotó a ISIS como amenaza militar organizada en Iraq y en toda la región", escribió Parnell.

Según precisó, este acontecimiento también "marca la transición de una misión de coalición en tiempo de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak, respaldado por una relación de seguridad bilateral más convencional".

Comunicado del Pentágono sobre retiro del ejército de EE. UU. de Irak.

EE. UU. pone fin a la Operación Inherente Resolve

Como se sabe, la Operación Inherente Resolve comenzó en 2014 después de que ISIS conquistara amplias zonas de Irak y Siria. Durante más de una década, la coalición proporcionó apoyo militar, entrenamiento, asesoramiento e inteligencia a las fuerzas de seguridad iraquíes y a las fuerzas kurdas conocidas como Peshmerga.

La retirada del ejército de EE. UU. oficializada este miércoles 30 de septiembre forma parte de una transición planificada hacia una relación bilateral de defensa entre Washington y Bagdad.

En el mismo comunicado, el portavoz del Pentágono también destaca que ahora la responsabilidad principal de abordar los desafíos de seguridad, incluidos los remanentes del ISIS y las milicias alineadas con Irán que socavan la soberanía iraquí y la estabilidad regional, recae ahora en el Gobierno de Irak.

Cronología de la presencia militar de EE. UU. en Irak.

El comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, afirmó que las fuerzas iraquíes están en condiciones de asumir esa responsabilidad. "Gracias a su temple, sacrificio y profesionalismo, ISIS ya no representa una amenaza sistémica para la seguridad nacional de Irak", indicó.

🇮🇶 Irak: el fin de la presencia militar de EE.UU. marca un punto de inflexión en la región



Tras 12 años de combate contra el Autoproclamado Estado Islámico, las últimas tropas estadounidenses abandonan Irak. Mientras Bagdad celebra este hito como una prueba de su soberanía... — Errete en Español (@erreteespanol) September 30, 2026

Irak celebra retiro de tropas militares estadounidenses

Estados Unidos también precisó que su Departamento de Guerra seguirá proporcionando entrenamiento específico y apoyo de inteligencia a sus socios iraquíes.

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, anunció la noticia del fin de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, desplegada desde 2014, y afirmó que "comenzó una nueva etapa" en el país con la salida de las tropas extranjeras.

En resumen, se reportó que Estados Unidos y los miembros de la coalición internacional antiyihadista desplegada en Irak concluyeron este miércoles su operación y será el Gobierno de Bagdad el que, a partir de ahora, asuma los desafíos de seguridad en el país y en la región.