Caso "Chifagate": PJ reprograma audiencia de solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones a cuatro personas vinculadas a José Jerí

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Juzgado de Investigación Preparatoria programó para las 2:30 p. m. del martes 13 de octubre, la audiencia de requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de reporte histórico, hacia los ciudadanos Zhihua Yang, Shui Qin, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Jhonn Edwin Mendoza Chávez, en el marco del caso denominado "Chifagate".

Es importante señalar que, las personas vinculadas al expresidente José Jerí Oré tenían la diligencia programada inicialmente para las 9:30 a. m. de este lunes 5 de octubre; no obstante, el aplazamiento se debe a la elevada carga procesal que actualmente afronta la Sala.

Investigados afrontan dos presuntos delitos

De acuerdo con la Resolución N.º 2 del juez Juan Carlos Checkley Soria, los mencionados son investigados por los presuntos delitos de patrocino ilegal y tráfico de influencias.

En ese sentido, el documento señala que la audiencia será de carácter privada, la cual deberá contar con la participación virtual de los imputados, sus respectivas defensas técnicas y el representante del Ministerio Público.

"Debido a la elevada carga procesal que actualmente afronta el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y de la revisión de la agenda judicial del mismo, se advierte que se encuentra recargada con audiencias diarias y requerimientos de carácter urgente; por lo que, se imposibilitaría dar inicio a la audiencia antes señalada, en la fecha y hora programada", puntualiza la resolución.

Resolución N.º 2

Es importante recordar que, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos realizó el pedido ante el Poder Judicial a mediados de septiembre, en el marco del caso que originó la vacancia presidencial de José Jerí en febrero último.

Caso dio con la vacancia presidencial de José Jerí

Como se recuerda, el expresidente fue visto hasta en dos ocasiones con el empresario chino Zhihua Yang entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más precisamente en un chifa ubicado en San Borja y en un market de la calle Capón; sin embargo, el cuestionamiento en su contra recae porque los encuentros fueron clandestinos, fuera de agenda oficial.

Con referente al otro ciudadano extranjero de la misma nacionalidad, Shui Qin, es representante legal y socio fundador de Nuctech Perú, una empresa que logró una orden de servicio en diciembre de 2025, otorgada directamente por el Despacho Presidencial.

Este contrato por S/ 35.577, destinado al mantenimiento de equipos de rayos X y detectores de metales en Palacio de Gobierno, se concretó luego de que Qin registrara visitas de varias horas a la sede del Ejecutivo, a pesar de que su compañía estaba inscrita como proveedora desde 2023 sin éxito previo.

En el caso del comandante PNP Jhonn Edwin Mendoza Chávez, conocido por ser "hombre de confianza" de Jerí Oré, se le acusa de un presunto favorecimiento por la suspensión del Programa de Maestría en Administración y Ciencias Públicas dirigido a los oficiales de la Policía Nacional del Perú, en diciembre de 2025.

Por su parte, Alicia Camargo Leiva, quien acompañó a José Jerí a una tienda del empresario chino Zhihua Yang, fue contratada en la Secretaría General del Palacio en octubre último, tras reunirse hasta altas horas de la noche, junto con otras féminas, con el entonces mandatario en la casa de Gobierno.

Finalmente, sobre el expresidente José Jerí, tras su vacancia renunció a Somos Perú en junio último y en julio recibió un cuadro como uno de los últimos expresidentes del Congreso unicameral.