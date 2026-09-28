Ignacio Buse tendrá un nuevo reto en Pekín: ya tiene próximo rival y conoce su camino en singles y dobles

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse ya tiene rival para su debut en el ATP 500 de Pekín. El peruano enfrentará al francés Quentin Halys en la primera ronda pekinesa, tras participar en la Laver Cup. El cuadro ahora también definió sus cruces posteriores y su participación en dobles.

Buse ya conoce a su rival

El encuentro entre Ignacio Buse y Quentin Halys será en la primera ronda del ATP 500 de Pekín. El peruano llega ubicado en el puesto 35 del ranking mundial, mientras el francés aparece dentro del top 50. Ambos consiguieron este año su primer título ATP.

Halys ocupa el puesto 50 del ranking ATP y tiene 29 años. El francés conquistó en Kitzbühel el primer trofeo ATP de su carrera. Alcanzó la cuarta ronda del Masters 1000 de Miami y la segunda ronda del US Open en 2026.

El francés llega a Pekín después de tres derrotas consecutivas. Su caída más reciente ocurrió en el torneo de Hangzhou, donde perdió en su debut frente al ruso Roman Safiullin. Buse buscará conseguir su primera victoria en Asia y también avanzar hacia la segunda ronda.

Tras superar la primera ronda, el tenista peruano tendría como posibles opciones para su siguiente partido al australiano Alex de Miñaur o al argentino Mariano Navone. El cuadro del torneo contempla ese cruce en la segunda instancia, dependiendo de los resultados obtenidos por ambos jugadores.

El tenista tendrá nuevo recorrido en Pekín

También jugará el torneo de dobles

La participación de Buse no estará limitada al cuadro individual. El peruano también disputará el torneo de dobles en Pekín junto al italiano Flavio Cobolli. La dupla ya conoce a sus rivales y comenzará su participación en China, frente a Francisco Cabral y JJ Tracy.

En esta modalidad, Cabral ocupa el puesto 34 del ranking de dobles y Tracy figura en el puesto 43. Cobolli, compañero de Buse, aparece como número siete en singles. El encuentro de dobles forma parte del calendario de Buse durante su paso por China.

El peruano llega al torneo chino con un lugar dentro de los 35 mejores del ranking ATP. Su debut frente a Halys marcará el inicio de su recorrido individual en Pekín, mientras el cuadro de dobles le permitirá competir junto a Cobolli durante esta semana.

La programación de Pekín marca un doble desafío para Ignacio Buse: primero, enfrentar a Quentin Halys en singles, y después competir en dobles con Flavio Cobolli. El resultado ante el francés determinará si avanza en el ATP 500 y mantiene abierta su ruta individual.