Los Chankas exigen transparencia arbitral por designación para crucial encuentro deportivo

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Deportivo Los Chankas CYC emitió este 21 de mayo un comunicado formal manifestando su profunda preocupación por la designación de la terna arbitral para su próximo duelo. La institución andahuaylina exige cambios en el arbitraje para garantizar la transparencia en el Torneo Apertura.

Exigencias del club andahuaylino ante el arbitraje

Según el documento oficial del club, la directiva ha expresado un firme desacuerdo con la designación de Michael Espinoza como árbitro principal. Argumentan que los antecedentes y cuestionamientos públicos sobre sus actuaciones previas no ofrecen la garantía necesaria para un partido de esta importancia.

"Rechazamos la designación del señor Michael Espinoza como árbitro principal, debido a los cuestionamientos públicos existentes respecto a sus actuaciones en distintos partidos, situación que no brinda la confianza necesaria para un encuentro de esta magnitud", indica el documento.

Ante este escenario, la institución busca salvaguardar la equidad del campeonato. Por esta razón, el club ha solicitado formalmente a las autoridades competentes que se designe un juez principal que no registre polémicas recientes y que el equipo VAR cuente obligatoriamente con la insignia FIFA.

La dirigencia sostiene que estas medidas son indispensables para evitar errores que puedan afectar el resultado final. Consideran que el desarrollo del fútbol peruano depende de una conducción arbitral impecable, donde los protagonistas sean únicamente los jugadores y no las decisiones controversiales que suelen marcar la pauta.

Compromiso deportivo y futuro del equipo

A pesar de esta queja formal presentada ante los organizadores, la institución ha dejado claro que su enfoque deportivo permanece inalterable. Los directivos y el plantel técnico reiteran su compromiso de afrontar el partido con carácter, unidad y el debido respeto por sus rivales.

El equipo andahuaylino reafirmó que seguirá luchando hasta el final de la competencia, defendiendo sus colores con total dignidad. Los Chankas buscan cerrar esta etapa del campeonato con resultados positivos, enfocándose exclusivamente en sus objetivos deportivos y en mantener su buen desempeño dentro del campo.

El club mostró su desacuerdo por la designación del arbitro.

Es fundamental resaltar que el club confía en su capacidad táctica para superar cualquier obstáculo que se presente durante los noventa minutos. Mantener la concentración será vital para sumar puntos importantes, especialmente cuando la tabla de posiciones se vuelve cada vez más competitiva para todos los clubes.

La transparencia y la justicia deportiva siguen siendo los pilares fundamentales para el Club Deportivo Los Chankas CYC en esta etapa decisiva del torneo. La institución espera que la designación arbitral para el próximo encuentro sea revisada para asegurar la imparcialidad del torneo apertura.