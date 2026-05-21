Mundial 2026: Alcalde de Nueva York sorteará mil entradas de 50 dólares para sus ciudadanos

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 tendrá un sabor especial en Nueva York, y es que el alcalde Zohran Mamdani anunció un sorteo de 1.000 boletos a 50 dólares para partidos en el MetLife Stadium, una medida que busca que los residentes locales puedan disfrutar de la fiesta del fútbol sin que el costo se convierta en una barrera.

En un torneo marcado por precios exorbitantes en la reventa, esta iniciativa se presenta como un gesto de inclusión para disfrutar de cualquiera de los encuentros.

Condiciones del programa

El sorteo estará abierto únicamente para quienes acrediten residencia en la ciudad de Nueva York . Los interesados deberán registrarse entre el 25 y el 30 de mayo, con un límite de solicitudes diarias para garantizar transparencia.

Los ganadores serán notificados el 3 de junio y podrán adquirir hasta dos boletos cada uno. La medida contempla partidos de fase de grupos y algunos de eliminación directa, con entradas distribuidas de manera equitativa. La municipalidad aclaró que no se pedirá información sobre ciudadanía ni estatus migratorio, lo que abre la participación a toda la comunidad local.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciando que rifará 1.000 boletos para el #Mundial2026, por 50 dólares. El sorteo será para los neoyorquinos y se garantizará el traslado pic.twitter.com/clAh0PQLz4 — EL PAÍS América (@elpais_america) May 21, 2026

Beneficios adicionales

El precio de 50 dólares no es el único atractivo. Los boletos incluirán transporte gratuito en autobús de ida y vuelta desde puntos oficiales de la ciudad hasta el estadio en Nueva Jersey.

Esta decisión busca aliviar los costos de traslado, que en condiciones normales pueden representar un gasto significativo en trenes, buses o taxis. Además, la entrega de las entradas se realizará directamente en los puntos de embarque, lo que reduce el riesgo de reventa y asegura que los beneficiarios sean realmente residentes locales.

La iniciativa contrasta con los precios habituales del Mundial: entradas oficiales de categoría baja rondan los 300 dólares, mientras que en la reventa se han visto cifras que superan los 30.000 dólares para partidos de alta demanda.

MetLife Stadium

Para los ganadores del sorteo, el ahorro será doble: no solo accederán a un boleto simbólico, sino que también evitarán gastos de transporte, lo que convierte la experiencia en una oportunidad única de vivir el Mundial sin comprometer la economía familiar.

El sorteo se perfila como una de las medidas más inclusivas del Mundial 2026. Al limitar la participación a residentes y garantizar transporte gratuito, la ciudad busca que el torneo no sea solo un espectáculo para turistas o élites, sino también para los locales. La propuesta envía un mensaje claro: el fútbol puede ser accesible, incluso en un evento global marcado por precios, en ocasiones, prohibitivos.