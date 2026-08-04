Familiares de peruanos enviados a Rusia con engaños exigen apoyo a Cancillería: No saben si están vivos

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares de peruanos enviados a Rusia bajo presuntos engaños solicitaron apoyo de la Cancillería para conocer el paradero de sus seres queridos. Denuncian que algunos fueron llevados con falsas promesas y hoy no tienen información clara sobre su situación.

Los allegados a los más de 400 compatriotas hicieron sentir su voz de protesta en el frontis en la Embajada de Rusia. Vale mencionar, que los compatriotas fueron en búsqueda de oportunidades laborales y se vieron sorprendidos al enlistarlos en el conflicto del país euroasiático con Ucrania.

Familias exigen respuestas urgentes

Familiar de uno de los afectados señaló que desconocen el estado actual de sus familiares e incluso temen que hayan perdido la vida. Explicó que viajaron a Rusia con la expectativa de encontrar mejores oportunidades, pero terminaron siendo reclutados para el conflicto bélico.

"No tenemos información de mi familiar hace más de tres meses. No sé si está vivo o muerto. Ellos se fueron por un sueño, por una mejora económica, que en el Perú no existe. Los llevaron con engaños. Les dijeron que van a ir a resguardo, no sabían ni tocar un arma. Los mandaron como parte de primera línea como carne de cañón", afirmó.

Parientes de viajeros no reciben información oficial durante meses

Sin respuestas desde Embajada

También indicaron que, desde la sede diplomática, les informaron que el acuerdo se encuentra sujeto a la ley; sin embargo, no les brindaron detalles sobre la situación actual de los viajeros.

Asimismo, pudieron conocer que se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo dentro del enfrentamiento con Ucrania.

"Que nos den una respuesta. Los rusos dicen que su contrato es legal, y si fuese así, porque no nos dicen cómo están nuestros familiares. Ellos dicen que en su país no hay esto, que ellos no maltratan a nuestros familiares, pero sabemos que ellos son mutilados y enviados a primera línea. No es justo que tengamos que esperar", declaró.

Piden mediación del Gobierno

En tanto, señalaron que existe una cantidad aproximada de compatriotas que viajaron a Rusia y denunciaron que recibieron una lista con nombres de fallecidos, pero que no se les permite acceder a dicha información.

Además, hicieron un llamado de auxilio a la presidenta Keiko Fujimori y al nuevo canciller, Carlos Espá, para que intervengan en esta situación.

"Son 459 peruanos de los cuales nos sabemos, dicen que ha llegado una lista de fallecidos pero no nos la entregan. Están evadiendo los derechos humanos. Desde marzo venimos acá y no obtenemos respuesta. Le pedimos a la presidenta Keiko que tenga un diálogo con nosotros, y a Carlos Espá porque ellos son los únicos que pueden repatriar a nuestros familiares. Estamos sufriendo acá con esta incertidumbre de no saber como están", precisó.

Plantón realizado anteriormente en exigencia de justicia para compatriotas

Rumores aumentan la preocupación

Otra familiar comentó que llevan meses recibiendo explicaciones confusas y contradictorias. Señaló que, ante la falta de información oficial, han surgido versiones que apuntan a que algunos de ellos habrían fallecido o permanecerían internados.

"Algunos llevan más de 4 meses acá buscando respuestas. Tenemos versiones contradictorias de Cancillería. Muchos han recibido información de que se encuentran en servicio. Por medio de otras personas que se encuentran allá, ni siquiera una versión oficial tenemos, nos dicen que están fallecidos o que están en hospitales. Necesitamos algo oficial", refirió.

Esta mañana. cientos de familiares realizaron un plantón frente a la Embajada de Rusia para exigir información oficial de más de 450 compatriotas que realizaron un viaje al país europeo en búsqueda de un mejor futuro, pero que resultaron siendo engañados y enviados a ser partícipes de la primera línea de la guerra con Ucrania.