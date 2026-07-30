Felipe Chávez anota DOBLETE en goleada del Bayern Múnich y podría quedarse en el gigante 'bávaro'

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez volvió a vestir la camiseta del Bayern Munich, tras su fugaz paso por el Colonia y mientras se especula mucho sobre su futuro, el jugador peruano respondió con una sobresaliente actuación en el amistoso de pretemporada que disputó su equipo ante Rottach-Egern.

La radiografía del partido de Chávez

El volante peruano aparecería a los 10 minutos para recibir el esférico en el área, logró a evadir a un rival y definió con un potente remate de pierna derecha. Este significaría el 3-0 del encuentro a favor de los ´bávaros´.

Luego, instantes después, recibió otro destacado pase de su compañero Palinha, y en el mano a mano contra el portero rival del Rottach-Egern, no perdonó y la mandó a guardar con una gran definición ´de sombrero´. El 4-0 transitorio.

Y por si fuera poco, Chávez también aportó con una asistencia para Maycon Cardozo y así convierta el 6-0 antes de que culmine el primer tiempo. Grata actuación de nuestro compatriota que se retiraría del campo a los 63 minutos de la segunda mitad.

Felipe Chávez demostrando sus cualidades en la pretemporada del FC Bayern. Control, amague y 'sombrerito' para su doblete en amistoso contra Rottach-Egern (12-0). 🇵🇪⚽️



Quiere quedarse con los muniqueses en el siguiente periodo. Evaluación en marcha. 🇩🇪👊🏻 pic.twitter.com/OdcHEJwt0B — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) July 30, 2026

¿Chávez volvería al Bayern Münich?

Después de que el Colonia no ejerza la opción de compra después de los seis meses de sesión por parte del gigante alemán, crecen las posibilidades de mantenerlo en el equipo de su categoría o que, al menos, pueda ser parte de la pretemporada del plantel principal.

Felipe Chávez es, también, una opción latente para la selección peruana en el nuevo proceso dirgido por Mano Menezes. El brasileño tiene en su planificación formar un equipo renovado y competente pensando en las próximas Eliminatorias al Mundial 2030.

🗺️ Amistoso de Pretemporada

⚽️ FC Rottach-Egern 0

Bayern München 15

🏃🏻 Felipe Chávez jugó hasta el minuto

63, dio una asistencia y anotó

2 goles.

➡️🆚 Jeju SK (04/08)

📷 Bayern München (prensa) pic.twitter.com/Ya1HpQe1j7 — Blanquirojos de Corazón⚽️🇵🇪 (Tadeo Rodriguez J.) (@BlanquirojosC) July 30, 2026

Felipe Chávez encendió positivamente las alarmas en el Bayern Múnich al ser parte fundamental de la goleada de 15-0 sobre el Rottach-Egern de la octava divisón del fútbol alemán. Dos anotaciones y una asistencia para el peruano, que viene siendo seguido por la FPF y el comando técnico de Mano Menezes.