Justin Bieber se suma al show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 junto a Madonna, Shakira y BTS

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de sus redes sociales oficiales, la FIFA ha publicado que cantantes estarán presentes en el medio tiempo del Mundial 2026. Dentro de los nuevos confirmados se encuentra el cantante canadiese, Justin Bieber.

¿Cuándo se llevará a cabo el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La institución encargada, confirmó que el cantante canadiense Justin Bieber será uno de los artistas principales del histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium.

Este evento es particularmente especial, no solo porque es la primera Copa del Mundo que se realiza en 3 países, sino también porque se trata de la primera vez que una final mundialista contará con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.



Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

¿Qué otros cantantes han sido confirmados?

Con este anuncio, Bieber se une a una serie de confirmados en el que se encuentran: Shakira, Madonna y BTS, quienes encabezarán un espectáculo de aproximadamente 11 minutos que será producido por Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay. Además, participarán el cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus, acompañado por Coldplay.

La FIFA indicó que el espectáculo combinará música, fútbol e impacto social, con el objetivo de convertir la final del Mundial 2026 en un evento sin precedentes. Asimismo, el show será transmitido a miles de millones de espectadores alrededor del mundo y buscará consolidarse como uno de los espectáculos musicales más vistos de la historia.

Dicho show de medio tiempo también servirá para impulsar la fundación de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños en distintos países.

"Cuando pensamos en lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS como artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para apoyar el Fondo Educativo FIFA Global Citizen", expresó Gianni Infantino.

Según la FIFA, más de 50 millones de dólares ya han sido reunidos para este proyecto, incluyendo aportes provenientes de la venta de entradas del Mundial.

Finalmente, la presencia de una figura como Justin Bieber en la final de la Copa del Mundo, marca un hito importante dentro de los eventos que reúnen el deporte y la música.