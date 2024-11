FIFA intervendría la Federación Peruana de Fútbol tras detención de Agustín Lozano, indica abogado

Durante las primeras horas de este jueves 7 de noviembre, agentes de la PNP acudieron hasta el distrito de San Borja para proceder a detener a Agustín Lozano en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Galácticos'. Según se conoció, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol es acusado de liderar una presunta organización criminal que habría malversado millones de soles durante su gestión.

En medio de este ambiente tan congestionado, Julio García, abogado experto en derecho deportivo conversó con ATV para dar a conocer su opinión sobre lo sucedido. El letrado explicó detalladamente las consecuencias que este lío judicial podría ocasionar al fútbol peruano el cual podría generar una intervención directa de FIFA.

Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol y los organismos bajo los que se rige, son empresas deportivas que se mueven bajo el fuero privado por lo que el gobierno de cualquier país está prohibido de intervenir en sus asuntos. Por ello, el experto en leyes indicó que la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en la FPF es completamente nula ya que hay normas y hasta leyes que así lo impiden.

"Sería un error, el Estado no puede intervenir y para hacerlo tendría que derogar la ley 307200. Cualquiera que evalúa el tema tendría que conocer que existe una ley aprobada por el Congreso de Fortalecimiento de la FPF que le da autonomía y que dice expresamente que el IPD no puede", expresó.

Joel Raffo también fue detenido por el caso 'Los Galácticos'.

A su vez, Julio García dejó en claro que si el directorio de la Federación no llega a un acuerdo, FIFA tiene la potestad de intervenir en el organismo que controla el fútbol peruano para ordenar la casa hasta que se elija a un nuevo presidente.

"Decir que el IPD puede o debe entrar es un despropósito porque lo único que haría es que FIFA intervenga automáticamente y seguramente lo va terminar haciendo porque la situación es crítica. Hoy por hoy no hay presidente, no hay secretario general, no hay representante y no hay quien tenga poderes para actuar en nombre de la Federación, va afectar seguramente la operatividad, logística y operativa del organismo", añadió.