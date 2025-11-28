Universitario de Deportes hace oficial la salida de Sebastián Britos: "Gracias por tu garra"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes anunció que Sebastián Britos no seguirá en el club, poniendo fin a una etapa en la que el arquero uruguayo sumó títulos, estadísticas destacadas y un lugar especial en la historia crema.

Sebastián Britos no seguirá en Universitario

El día llegó. Universitario de Deportes confirmó la no continuidad de Sebastián Britos para la próxima temporada y, con eso, se cerró oficialmente un ciclo que los hinchas venían valorando desde hace dos años.

𝗣𝗢𝗥 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔, «𝗦𝗘𝗕𝗔» 🏆🏆



Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025.



¡Éxitos en tus próximos retos! pic.twitter.com/e7z3HqK8P0 — Universitario (@Universitario) November 29, 2025

La noticia se hizo pública a través de las redes sociales del propio club, donde la institución dedicó un emotivo mensaje al arquero uruguayo.

"Por siempre en nuestra historia, Seba. Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y el profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos!", escribió el club.

Así fue el paso de Britos por la 'U'

La historia de Sebastián Britos con Universitario de Deportes arrancó en la temporada 2024, cuando llegó desde Liverpool de Uruguay. Apenas pisó Ate, se adueñó del arco crema, convirtiéndose rápidamente en una pieza fija para el comando técnico.

En su primer año, el arquero disputó 33 partidos. Sus números hablaban por sí solos: 82.7% de atajadas en Liga1 y 47.1% en la Copa Libertadores.

Ya para el 2025, su rendimiento tuvo variaciones, con un 77.5% de atajadas en el torneo local, pero con un crecimiento notable en la Libertadores, donde alcanzó el 77.8%.

El uruguayo no solo dejó estadísticas, sino también títulos. Con Universitario de Deportes ganó cuatro torneos cortos —Apertura y Clausura 2024, y Apertura y Clausura 2025— y se consagró bicampeón nacional en esos mismos años.

Incluso fue elegido el mejor arquero de la Liga1 2024, un reconocimiento que terminó de confirmar su gran momento.

Hinchas despiden a Sebastián Britos

Aunque el club aún no ha revelado quién será el reemplazo de Sebastián Britos ni los movimientos finales para el 2026, su salida marca el cierre de una etapa muy exitosa.

Sebastián Britos no solo fue arquero, sino también referente, pieza clave en finales, figura en partidos complicados y uno de los responsables de que Universitario de Deportes vuelva a levantar trofeos consecutivos.

Los hinchas lo despidieron en redes sociales con mensajes de agradecimiento, recordando atajadas decisivas y momentos en los que el uruguayo sostuvo al equipo cuando más presión había.

Así, Universitario de Deportes puso punto final al ciclo de Sebastián Britos, el arquero uruguayo que marcó una etapa clave para el club merengue.