Feminicidio en Surco: Dictan prisión preventiva contra investigado por atacar a su pareja tras discusión

El Ministerio Público logró nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto que habría atacado a su pareja tras una discusión en su vivienda, en el distrito de Surco.

Investigado por feminicidio

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro fue la encargada del caso y logró nueve meses de prisión preventiva para Omar Xavier García Santa María por el delito de feminicidio agravado, en agravio de su exconviviente.

La investigación la dirigió la fiscal provincial Carla Castro Herrara, quien, según la Fiscalía, habría determinado que la víctima, Karla Tatiana Monzón Peña, falleció producto de un estrangulamiento por parte del acusado, que fue detenido en flagrancia.

En la audiencia, la fiscal adjunta provincial Wendy Charlene Guzmán Irazabal fue la encargada de sustentar los presupuestos de acuerdo a ley para que se imponga la medida restrictiva.

Con los nueve meses de prisión preventiva impuestos, el investigado seguirá su proceso internado en un establecimiento penitenciario, mientras continúa las investigaciones por parte del Ministerio Público para esclarecer los hechos.

Feminicidio en Surco

La víctima fue identificada como Karla Tatiana Monzón Peña, de 29 años, quien, según información preliminar, se encontraba en un departamento ubicado en el jirón Antonio Raymondi, junto a Omar Xavier García Santa María, de 44 años.

Fueron los vecinos quienes alertaron de los sucedido a la Policía Nacional del Perú, pues revelaron que escucharon los fuertes gritos, producto de la pelea, cuando de pronto hubo mucho silencio. Los moradores interpretaron que el sujeto ya había acabado con la vida de la joven y lamentablemente, los agentes de la PNP de la comisarían de Sagitario confirmó lo sucedido al ingresar a la vivienda.

La familia de la víctima llegó hasta el lugar de los hechos donde los efectivos policiales le confirmaron la terrible noticia, entre lágrimas una familiar de la fallecida fue consolada por un agente de serenazgo de Surco que se encontraba en el lugar.

Además, llegaron los peritos de criminalística, el representante del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, para dar apoyo emocional los parientes. El hermano de Karla Monzón, Alexander Monzón tuvo fuertes palabras para el presunto asesino y afirmó que su hermana intentó pedir ayuda de las autoridades.

"Si me está escuchando: Que te pudras en la cárcel, nada más, de esto yo me voy a encargar con toda mi familia. (...) Como siempre las autoridades llegan último, no tienen una razón en si de apoyar a los feminicidios, como mi hermana. Mi hermana siempre buscó la ayuda, siempre había sido maltratada por él, siempre llegó a mi casa con moretones, maltratos psicológicos", detalló.

Es por este caso que el Poder Judicial le dio nueve meses de prisión preventiva al hombre investigado por presuntamente haber asesinado a su pareja en Surco.