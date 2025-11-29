Sebastián Britos sorprendido tras su salida de Universitario: "Recién me acabo de enterar que no sigo"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el final de la temporada 2025 para Universitario con el ansiado tricampeonato, ahora el club inicia con la planificación del plantel para el próximo año donde buscarán el tetra y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Sebastián Britos fastidiado tras su salida de Universitario

Por ello, la dirigencia ya inició con las salidas de los jugadores que no serán tomados en cuenta por Jorge Fossati. Uno de los recientemente fue anunciado en rede sociales sobre su no continuidad, es el portero uruguayo Sebastián Britos.

Solo unas horas después, el guardameta fue abordado por el medio Entre Bolas para conocer su sentir sobre esta decisión. Ahí, el charrúa se mostró evidentemente fastidiado ya que acaba de enterarse sobre su futuro.

Pese a ello, Sebastián Britos aseguró estar tranquilo y satisfecho con lo hecho en Universitario desde su llegada inicios del2024.

"¿Es joda? El club acaba de comunicar que no sigo. Lo tomé tranquilo. De mi parte, tranquilo, sumamente tranquilo porque lo dejé todo y los números lo avalan. Gané los cuatro torneos que disputé, los dos títulos nacionales que disputé, no perdí un clásico", inició.

En esa misma línea, no pudo evitar demostrar su fastidio por la oficialización de su salida a pesar de haber sido titular indiscutible bajo las ordenes de Jorge Fossati y Fabián Bustos.

"Así que muy tranquilo, de qué manera me voy a ir. ¿Te parece poco? En el equipo más grande del país, con la presión, la responsabilidad y la obligación que, que tenemos cada fin de semana y el haber conseguido todo lo que conseguí, me parece que demasiado. Recién me acabo de enterar que no sigo en el club", añadió.

Diego Churín se va de la 'U'

Otro que su salida fue confirmada, fue sobre Diego Churín. El delantero argentino no cumplió con las expectativas esperadas por los hinchas y dirigencia tras varios años de ser goleador en Cerro Porteño. Con el pasar de los partidos se quedó en el banco de los suplentes ya que Alex Valera comenzó con una importante racha goleadora.

Pese a todo, el club agradeció su aporte para obtener el ansiado tricampeonato, el segundo de toda su vida institucional.

De esta manera, Sebastián Britos se mostró incómodo y fastidiado tras conocer su salida oficial de Universitario de Deportes. El portero uruguayo aseguro que se va en la frente en alto tras haber sido bicampeón y titular durante su paso por el cuadro crema.