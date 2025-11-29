Kimbely García ganó el oro en la media maratón marcha femenina en los Juegos Bolivarianos 2025

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El deporte peruano vuelve a celebrar en estos Juegos Bolivarianos 2025 luego que Kimberly García obtuviera la medalla de oro en la media maratón marcha femenina realizada este sábado 29 de noviembre.

La marchista nacional llegaba a esta importante competencia con el precedente de ser bicampeona mundial de dicha disciplina. Por ello, la playa Agua Dulce en Chorrillos fue escenario de un importante hito en el deporte nacional y particular para la nacida en Huancayo ya que campeona por primera vez en esta competencia.

Desde el inicio de los 21 kilómetros, Kimberly García se acomodó en el primer lugar el cual dominó durante gran parte de la competencia. Fue sobre la última parte de la carrera donde la peruana le sacó una importante ventaja a su compatriota Mary Luz Andía.

La integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD no pudo mejorar lo hecho en anteriores competencias, pero con 1:35.10, no solo obtiene la segunda presea dorada, sino también que se mantiene como la número 1 del ranking mundial.

𝗞𝗜𝗠𝗕𝗘𝗥𝗟𝗬 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗟 𝗢𝗥𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔 🇵🇪🥇❤️



Kimberly García volvió a demostrar por qué es la reina de la marcha en nuestra región, conquistando el oro en la media maratón marcha femenina de los @JBolivarianos25. pic.twitter.com/OBQjAbhxY4 — ipdperu (@ipdperu) November 29, 2025

IPD saluda a Kimberly García

Como era de esperarse, el Instituto Peruano del Deporte, liderado actualmente por Sergio Ludeña, utilizó sus redes sociales para felicitar a la marchista nacional. El IPD aseguró que la nacida en Huancayo es reina absoluta de su disciplina

"Kimberly García volvió a demostrar por qué es la reina de la marcha en nuestra región, conquistando el oro en la media maratón marcha femenina de los Juegos Bolivarianos 2025. A paso firme y lleno de corazón, la integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD y doble campeona del mundo, cruzó la meta con autoridad para subirse a lo más alto del podio, donde será reconocida por el presidente del IPD, Sergio Ludeña", indicaron.

En esa misma línea, la campeona bolivariana brindó unas breves declaraciones tras haber cruzado la línea de meta. En esta breve aparición, García agradeció a los seguidores que se dieron un tiempo para asistir a la playa Agua Dulce y apoyarla durante su participación.

🎥 ¡Orgullo nacional! Kimberly García cruzó la meta logrando la gloria en la Costa Verde de Lima. La reina de la marcha vuelve a dejar en alto al país. ¡Gracias por tu compromiso! 🇵🇪❤️ pic.twitter.com/IRyUHRI8wx — ipdperu (@ipdperu) November 29, 2025

"Soy Kimberly García y acabo de obtener la medalla de oro y agradezco a todas las personas que se dieron un tiempo para apoyarme", expresó.

De esta manera, Kimberly García obtuvo la medalla de oro en la media maratón marcha femenina en los Juegos Bolivarianos 2025. Con ello, la marchista nacional se corona por primera vez en la historia en esta competencia y logra una nueva presea dorada para la delegación peruana.