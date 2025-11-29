RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Hecho lamentable

Palmeiras se pronuncia tras fallecimiento de hincha en Lima: "Momento de dolor y tristeza"

A través de un comunicado, el club Palmeiras lamentó profundamente la muerte del aficionado Brunelli Dezotti tras un confuso incidente con un mirabus en Barranco.

Palmeiras se pronunció sobre fallecimiento de hincha en Lima.
Palmeiras se pronunció sobre fallecimiento de hincha en Lima. (Foto: Difusión)

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/11/2025

Síguenos en Google News Google News

A pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental, un aficionado de Palmeiras protagonizó un terrible accidente en Barranco. Mientras se encontraba junto a un grupo de hinchas a bordo de un Mirabus disfrutando del paisaje de dicho distrito, se golpeó la cabeza contra un puente cayendo inmediatamente contra el pavimento.

Pese a que sus allegados intentaron auxiliarlo llevándolo hasta un hospital, Caue Brunelli Dezotti de solo 38 años perdió la vida enlutando a todo el club 'Verdao'. Justamente, la institución brasileña se pronunció a través de sus redes sociales con un sentido mensaje.

Palmeiras lamenta muerte de hincha en Lima

Como era de esperarse, Palmeiras no fue ajeno al trágico suceso ocurrido en Lima por lo que utilizó sus cuentas oficiales para lamentarlo. La institución de Sao Paulo confirmó que el aficionado había viajado hasta nuestra capital para presenciar la gran final de la Copa Libertadores ante Flamengo a jugarse en el Estadio Monumental.

"La Sociedad Deportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del hincha Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para seguir la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29)]", indicaron.

Seguidamente, el 'Verdao' envió las condolencias respectivas a los familiares y amigos de la víctima en medio de este momento tras su trágica pérdida.

Bus donde falleció hincha de Palmeiras no tenía permiso y el chofer estaba inhabilitado, según la ATU
Lee también

Bus donde falleció hincha de Palmeiras no tenía permiso y el chofer estaba inhabilitado, según la ATU

"Según las autoridades locales, el palmeirense fue víctima de un accidente mientras paseaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad a la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", añadieron.

Bus donde murió hincha estaba inhabilitado

Luego del incidente ocurrido en Barranco que cobró la vida de un aficionado de Palmeiras, se conocieron nuevos detalles sobre la unidad que protagonizó el hecho. De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), el bus turístico no contaba con los permisos necesarios para ofrecer este tipo de servicios.

Hincha del Palmeiras muere en accidente en Barranco: TRÁGICO SUCESO previo a final de Copa Libertadores
Lee también

Hincha del Palmeiras muere en accidente en Barranco: TRÁGICO SUCESO previo a final de Copa Libertadores

Además de ello, el conductor también se encontraba inhabilitado para ejercer sus labores a pesar de que la empresa a la que pertenecen si cuenta con todos sus documentos en regla. Por eso, la ATU informó que impondrá la infracción TU1, que trae consigo una multa de S/ 21 400 (cuatro UIT). 

De esta manera, Palmeiras se pronunció tras el terrible fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti de solo 38 años, hincha del club que había llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Temas relacionados Accidente Barranco comunicado Flamengo Hincha Mirabus Palmeiras pronunciamiento Redes Sociales

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA