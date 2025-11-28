Hernán Barcos compartió un mensaje para los hinchas de Alianza Lima en una fecha especial: "Un día como hoy..."

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar de que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026, el delantero argentino no deja de mostrar su cariño por el cuadro blanquiazul. El 'pirata' compartió una publicación con un mensaje en conmemoración de una fecha especial para la institución victoriana en la que él fue parte.

¿Qué conmemora Alianza Lima?

El ariete de 41 años compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que recuerda el título conseguido en el 2021, su primera con los 'íntimos'. En aquella final contra Sporting Cristal marcó el único tanto de la serie. "Un día como hoy hace 4 años, fue un día histórico para el pueblo blanquiazul", escribió

Un 28 de noviembre de hace cuatro años se disputó el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Lima. Tras mantener la ventaja del primer encuentro, los 'grones' se consagraron campeones, un año exacto después de haber perdido la categoría, aunque la logró salvar gracias al TAS.

Esta publicación se da en medio de la repercusión que ha causado la no renovación del 'pirata' con Alianza Lima. En la red social mencionada, los hinchas y seguidores del futbolista comentaron el post con mensajes en el que le piden que se quede y otros que lamentan su partida.

"Tú nos diste el bicampeonato ellos serán unos desagradecidos, pero nosotros no. ¡Gracias por tanto mi Pirata!, Pirata tienes todo el respeto del pueblo blanquiazul, ¡Muchas gracias por todo, ídolo!, Eres la historia pirata querido. Siempre dándonos muchas alegrías", fueron algunas de las respuestas a la publicación.

Barcos dejará Alianza Lima tras los playoffs

Al haber acabado en la tercera posición de la tabla acumulada, el elenco blanquiazul deberá disputar una semifinal frente a los 'cerveceros'. La ida se disputará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional (8.00 pm), mientras que la vuelta será en el Alejandro Villanueva cuatro días después y a la misma hora.

El ganador de esta serie se medirá ante Cusco FC, también en una llave de dos partidos, que será primero en Lima el 10 de diciembre y el segundo encuentro en la 'ciudad imperial' el 14 del mismo mes. El 'pirata' se podría despedir dejando a los 'íntimos' en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

