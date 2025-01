Gobierno no declarará toque de queda tras atentado contra Fiscalía en Trujillo: "No se va a adoptar"

20/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que el Gobierno no dispondrá la medida del toque de queda, aunque no la descartan para el futuro. Esto con respecto al atentado contra la Fiscalía de la ciudad de Trujillo.

Gobierno decide no aplicar toque de queda en Trujillo

Luego de que delincuentes detonaran un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo y dejara dos heridos de la sede de la Fiscalía, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, aclaró en una conferencia de prensa qué medidas tomarán con respecto al atentado

En conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén sobre pedido de toque de queda: "No descartamos ninguna medida necesaria. (...) De momento, no se va a adoptar esa medida".



Uno de los que se pedían frente a estos actos delictivos era la aplicación de un toque de queda. No obstante, el premier aseguró que el Gobierno no lo pondrá en marcha. Adrianzén explicó que no lo descartan en su totalidad, pero que se guiará de las fuerzas que se encuentran directamente en lucha contra la inseguridad.

"Con relación al pedido de toque de queda, quiero informar que no descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria. Para esto escucharemos a las autoridades policiales y a las Fuerzas Armadas, y si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento esa medida no se va a adoptar", declaró el Primer Ministro en conferencia de prensa.

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial hizo un mea culpa del gobierno por haber fallado en los últimos meses en su lucha contra las bandas criminales. También, mencionó la responsabilidad que tenían las autoridades de la ciudad de Trujillo.

Atacan con explosivos a la sede principal de la Fiscalía de Trujillo

El ataque ocurrió en la madrugada del 20 de enero, según las diligencias policiales. Los responsables de la detonación de explosivos serían dos presuntos criminales que se movilizaban en una motocicleta, así fingían ser repartidores para colocar el objeto detonante.

Posterior a esto, el artefacto explotó, lo que generó una ola expansiva que generó daños en el establecimiento del Ministerio Público y dejaron a dos personas heridas. Tras ello, los sospechosos terminaron escapando en su vehículo.

Es así como Gustavo Adrianzén aseguró que si bien no planean descartar ninguna medida para afrontar el atentado que sufrió la Fiscalía de Trujillo, por el momento no aplicarán el toque de queda en la ciudad pese al pedido de los población.