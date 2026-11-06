Hernán Barcos y la firme postura que tomó tras sanción disciplinaria a Pablo Guede

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último jueves se conoció la sanción que la Comisión Disciplinaria de la LFPP le impuso a Pablo Guede, de dos fechas y una multa de ocho UIT. Al respecto, el delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, involucrado en el incidente con el entrenador argentino, dejó un mensaje tras esta decisión.

¿Qué dijo Hernán Barcos?

Abordado por la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el 'pirata' habló de lo que será el encuentro ante ADT en Tarma y también respondió sobre la penalización impuesta al director técnico de Alianza Lima. "Vamos a hablar de Tarma", fue su escueta respuesta tras la pregunta por Pablo Guede.

El delantero de 42 años se limitó a hablar de lo que será el crucial partido ante el conjunto tarmeño, que puede marcar un antes y después en las aspiraciones celestes en el Torneo Clausura. Será la última salida de los 'cerveceros' en el campeonato, ante un rival que no ha perdido sus últimos tres compromisos de local.

"Nos jugamos la vida ante ADT, no tenemos margen de error". Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, recibió el cariño del hincha celeste y también de Alianza Lima previo al viaje a Tarma. https://t.co/MzQGPnrDx4 🎥 @raulchavezpa https://t.co/GHUjsNUth9 — Raúl Chávez (@raulchavezpa) November 6, 2026

"Dependemos de nosotros, tenemos una buena diferencia de goles que también son importantes, tenemos seis puntos en juego que los tenemos que ir a buscar. Sabemos jugar en altura, nos ha ido bien, nos ha ido mal, pero creo que estamos preparados. Sabemos que nos jugamos la vida", señaló Barcos.

Reconoció que al cuadro 'bajopontino' le ha costado sumar en plazas de la sierra, pero que dado las circunstancias no tienen margen de error, sin embargo, expresó que hay confianza en sacar un buen resultado. Cabe recordar que por la Copa Caliente los celestes vencieron 1 a 0 a ADT en Tarma.

Calendario de Sporting Cristal

Tras el partido con el conjunto tarmeño, a los dirigidos por Roberto Mosquera les quedará enfrentar a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, en la fecha que se jugará el 22 de noviembre. Ese partido junto al de Alianza Lima ante FC Cajamarca y Sport Huancayo vs Universitario se jugará en simultáneo.

Previamente, el domingo 15 del mismo mes jugará la final de la Copa de la Liga ante Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo. Para este duelo no estarán disponibles Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico por estar convocados a la selección peruana.

Previo al viaje del plantel de Sporting Cristal a Tarma, el delantero Hernán Barcos fue consultado sobre la sanción que se le impuso a Pablo Guede por la actitud que tuvo con él tras el partido con Alianza Lima. El ariete se limitó a responder sobre su próximo rival y prefirió no comentar sobre lo acontecido.