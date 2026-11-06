Programa Juntos inició PAGO de S/ 200: conoce dónde cobrar el incentivo económico

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el 5 de noviembre, el programa de Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició el quinto pago operativo de S/ 200. Serán más de 738 mil hogares afiliados que se verán beneficiados. ¿Dónde podrán cobrar el incentivo económico?

¿Quiénes pueden cobrar el pago de S/ 200 de Juntos?

A través de sus redes sociales, el programa Juntos dio a conocer que inició un nuevo operativo de pago de S/ 200 destinado a miles de familias peruanas en situación de pobreza y pobreza extrema. El desembolso comenzó el jueves 5 de noviembre y forma parte de las transferencias económicas que se realizan cada dos meses para apoyar la salud y educación de los integrantes del hogar.

En este quinto pago operativo, un total de 738,887 hogares afiliados podrán acceder al incentivo monetario, siempre que hayan cumplido con los compromisos establecidos por el programa social como:

Llevar a sus hijos menores a 3 años a los centros de salud.

Enviar a sus hijos todos los días al colegio.

En casos de las gestantes, acudir a sus atenciones prenatales.

LINK oficial para saber si eres beneficiario del pago

Para saber el monto de tu abono y la fecha exacta para cobrar los S/ 200 de Juntos, puedes revisar el siguiente LINK de "Conecta Juntos" en tu celular o computadora o digitar el link https://conectajuntos.juntos.gob.pe/ Seguidamente, realiza los siguientes pasos:

En la pantalla de inicio ingresa el número de tu DNI y tu fecha de nacimiento. Presiona el botón rojo que dice "consultar". Si cumpliste con tus compromisos la app te saludará y te mostrará en la pantalla todos los detalles para proceder con el cobro.

El programa Juntos explica que el operativo de pago también beneficiará a 79,101 hogares que recibirán un incentivo adicional de S/ 100, a través de la modalidad Transferencia Primera Infancia (TPI), destinada a proteger la salud de las gestantes y recién nacidos usuarios.

Conecta Juntos: app para ver fecha de pago.

¿Dónde cobrar el pago de S/ 200 del programa Juntos?

Las familias beneficiarias podrán retirar el dinero en 3.516 puntos de pago distribuidos a nivel nacional, mediante diferentes modalidades habilitadas para facilitar el acceso al incentivo económico de S/ 200.

Según la información difundida por el programa Juntos del Midis, los establecimientos disponibles se distribuyen de la siguiente manera:

508 agencias del Banco de la Nación.

287 cajeros automáticos.

2.513 agentes corresponsales: establecimientos autorizados que facilitan las operaciones financieras en diferentes localidades.

108 puntos de pago mediante las PIAS (Plataforma Itinerantes de Acción Social).

Finalmente, el quinto pago operativo este 2026 representa una nueva entrega del apoyo económico de Juntos que busca fortalecer las condiciones de vida de cientos de miles de hogares peruanos. El programa social del Midis dio a conocer los puntos en que se podrá cobrar el monto de S/ 200.