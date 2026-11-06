Presidenta Keiko Fujimori defiende sus primeros 100 días: "Mostrar, no discursos, sino resultados"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori hizo un balance de sus primeros 100 días de Gobierno y reconoció que algunas acciones pudieron hacerse con mayor rapidez. Durante su visita a Tumbes, también resaltó el trabajo de sus ministros y abordó las medidas de seguridad y prevención ante las lluvias.

Keiko Fujimori hace autocrítica sobre sus primeros 100 días

La mandataria inició reconociendo que su gobierno pudo ejecutar algunas acciones con mayor rapidez durante los primeros meses de gestión. Sin embargo, destacó que su gabinete también trabajan los fines de semana para atender las necesidades de la población y responder ante las emergencias.

"Aquí lo importante es que hay un gobierno que responde, que acompaña y que, como lo dije ayer, que hemos cumplido 100 días, a nuestro gobierno nosotros lo que hacemos es mostrar, no discursos, sino mostrar resultados", manifestó.

Otro de los puntos que abordó fue también la entrega de facultades legislativas por parte del Congreso. Fujimori señaló que le hubiera gustado recibir mayores atribuciones para afrontar los problemas del país.

Asimismo, también se refirió a las encuestas acerca de su gestión y sostuvo que representan una "fotografía del momento". Además, agradeció la coordinación que mantuvo con gobernadores regionales y alcaldes durante sus primeros meses de Gobierno.

#EnVivo | Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre la autocrítica y la respuesta del Gabinete en sus primeros 100 días de gestión: Siempre se pueden hacer mejores cosas y con mayor rapidez



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Seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno El Niño

La presidenta aseguró que el promedio diario de homicidios pasó de 7,5 a 6,5 desde el inicio de su gestión. Además, destacó el trabajo del Comando Unificado, integrado por miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Fujimori adelantó que su Gobierno continuará con la reforma de la PNP, que busca fortalecer la institución, combatir los focos de corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta medida forma parte de las acciones anunciadas para enfrentar la delincuencia organizada.

Sobre el fenómeno El Niño, señaló que el Ejecutivo atenderá tanto a las regiones que podrían sufrir lluvias intensas como a las zonas altoandinas y amazónicas que enfrentarían sequías y déficit hídrico para el próximo año.

Asimismo, explicó que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, coordinará acciones con los agricultores de Corrales, en Tumbes, quienes reportaron pérdidas en sus cultivos por las precipitaciones. Entre las medidas de apoyo mencionó la entrega de motobombas y bonos para los productores afectados.

De tal forma, la mandataria cerró el balance de sus primeros 100 días de Gobierno con anuncios sobre seguridad ciudadana, la prevención ante el fenómeno El Niño y atención a las emergencias en Tumbes. Fujimori reconoció que todavía existen acciones que pudieron ejecutarse con mayor rapidez.