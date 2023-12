Hernán Barcos orgulloso de obtener nacionalidad peruana: "Me siento respetado y eso no tiene precio"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se mostró orgulloso de obtener la nacionalidad peruana y aseguró que se siente respetado en el país.

Durante la ceremonia realizada en la sede principal de Superintendencia Nacional de Migraciones, el 'Pirata' resaltó que se siente a gusto viviendo con su familia en Perú y aseguró que busca aportar al país no solo en el ámbito deportivo, sino también social.

"Estoy muy emocionado y feliz porque junto a nuestra familia estuvimos buscando la posibilidad de ser peruano, no solo por el fútbol y lo que puedo dejar en tema al deporte, sino esto va más allá porque mi intención es dejar mi granito de arena para ayudar a crecer a las personas en la sociedad", comentó.

Asimismo, Barcos señaló que siente muy cómodo viviendo en Perú y manifestó que no solo se siente respetado por el hincha de Alianza Lima sino por todos los peruanos.

"Nos acogieron de la mejor manera y somos muy felices con mi esposa que también será peruana muy pronto. Nos enamoramos del peruano, de su calidad humana, y no solo del hincha de Alianza que tiene un corazón enorme porque, sacando de lado el fanatismo, yo me siento respetado en el Perú y eso no tiene precio", agregó.