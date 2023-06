Hernán Barcos tras eliminación de Alianza Lima de toda competencia internacional: "No pensamos terminar así"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se refirió a la eliminación del cuadro victoriano de toda competencia internacional, y dijo que no esperaba "que terminaran así", tras las ostentosas incorporaciones en el mercado de fichajes a inicios de la temporada 2022.

Pese a ello, el 'Pirata' dijo que el cuadro de Guillermo Salas debe pasar de página rápidamente para pelear por el "tricampeonato de la Liga 1", ya que el Torneo Clausura inició hace pocas semanas atrás.

El jugador de nacionalidad argentina se animó a calificar tímidamente la campaña de los 'Gallos Negros' en la 'Copa' como un "fracaso". No obstante, puntualizó que durante su desenvolvimiento tuvieron complicaciones que no les permitieron hacer frente a sus rivales con naturalidad.

"Depende cómo lo miremos, sí (considerar un fracaso), porque no clasificamos y teníamos equipo para pelear un poco más. No me gusta dar excusas pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más. Lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes fuera pero no es excusa, aunque creo que pudimos dar un poco más", agregó.