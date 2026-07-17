Horacio Melgarejo: FPF suspende lo por un año tras sus fuertes comentarios contra la Copa de la Liga

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió sancionar al entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, con un año de suspensión y una multa de 20 UIT.

La medida se produce después de las duras críticas que el técnico lanzó contra la organización de la Copa de la Liga, al término del partido frente a ADT de Tarma. Con esta decisión, Melgarejo queda impedido de dirigir en cualquier torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional durante el periodo establecido, aunque mantiene la posibilidad de apelar.

Las declaraciones que detonaron la sanción

Tras la eliminación de Cienciano, Melgarejo calificó la Copa de la Liga como un torneo improvisado y sin sentido, señalando que la programación atentaba contra la preparación de los clubes y que se trataba de un "experimento fallido", además de calificar con palabras despectivas al torneo en general.

El entrenador apuntó directamente contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, responsabilizándolo de haber creado un campeonato más como recurso político que como proyecto deportivo.

Incluso afirmó que la eliminación de su equipo era un desenlace lógico dentro de un torneo mal planteado, y que se iba tranquilo porque la competencia, según él, no ofrecía un marco justo para medir el rendimiento real de los clubes.

La resolución disciplinaria

La Comisión Disciplinaria consideró que las expresiones del técnico infringieron el Reglamento Único Disciplinario y el Reglamento de la Copa de la Liga, al afectar la disciplina deportiva y la imagen institucional. Por ello, se determinó:

Suspenderlo por un año sin participación en torneos de la Liga.

Imponerle una multa de 20 UIT .

. Advertirle que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones más severas.

La resolución fue notificada tanto al entrenador como al club Cienciano, que deberá evaluar los pasos a seguir.

C. Disciplinaria sancionó con un año de suspensión a Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, por las declaraciones que brindó al término del partido ante ADT por la Copa de la Liga.



Entrenador no podrá dirigir ningún torneo de la Liga durante ese periodo. Además, fue multado con el... pic.twitter.com/LnansQoOs6 — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 17, 2026

La sanción se da en un momento en que la Copa de la Liga ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su pertinencia y organización. Las palabras de Melgarejo, aunque polémicas, reflejan un malestar compartido por varios sectores del fútbol peruano. Sin embargo, la FPF decidió marcar un precedente disciplinario, enviando un mensaje claro sobre los límites de la crítica pública de sus protagonistas.

El caso de abre una discusión sobre la libertad de expresión de los entrenadores y la necesidad de mantener la disciplina institucional. Mientras el técnico cusqueño defiende su derecho a cuestionar un torneo que considera mal diseñado, la FPF optó por sancionarlo con dureza. La apelación será su única vía para intentar reducir la pena, pero por ahora Cienciano deberá afrontar la temporada sin su estratega principal.