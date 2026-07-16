Ricardo Gareca se quebró tras la histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La agónica remontada de la selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 desató una profunda emoción en Ricardo Gareca. El estratega argentino, quien sigue de cerca el torneo, no pudo ocultar su sensibilidad al presenciar este histórico pase a la gran final futbolística.

La visión táctica y emocional del Tigre

El reconocido director técnico, que se encuentra cumpliendo con compromisos laborales en la capital peruana, compartió su experiencia tras vivir el encuentro en completa soledad. Asimismo, el entrenador también destacó que la épica victoria fue un momento extremadamente fuerte en todos los aspectos.

Gareca enfatizó la capacidad de reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante la adversidad. El estratega mencionó que este resultado permite poner punto final a los constantes señalamientos sobre supuestas ayudas recibidas por el conjunto sudamericano a lo largo del certamen.

"Estoy emocionado por estos muchachos. No se puede creer. Esto destierra un poco todo lo que han sufrido por las críticas de que a Argentina se le favorecía. El corazón de estos muchachos es increíble", indicó el Tigre.

El análisis del exseleccionador peruano también se centró en la inteligencia estratégica del comando técnico albiceleste durante el difícil compromiso. El reconocido entrenador argentino valoró especialmente la lectura de juego realizada desde la banca, la cual permitió revertir un marcador claramente adverso durante minutos.

Messi y el camino al bicampeonato

En su intervención, Ricardo Gareca no escatimó elogios hacia el papel de Lionel Messi como líder dentro del campo. Ante ello, el entrenador reafirmó su postura de considerar al delantero rosarino como el mejor jugador que ha pisado una cancha en la historia mundial.

"El comando técnico tiene mucho que ver en este triunfo. Y con un capitán como Messi, cada vez se acrecienta más el hecho de que es el mejor jugador en la historia del fútbol mundial", confirmó el exentrenador de la selección peruana.

Con la mirada puesta en el duelo decisivo contra España, Argentina busca consolidar su dominio futbolístico. Ante ello, el equipo técnico y los jugadores se preparan con el firme objetivo de alcanzar el título de bicampeón mundial, cerrando así un ciclo de éxito.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra marca un hito. La reacción de Ricardo Gareca subraya la importancia de este logro para el fútbol, mientras los ojos del mundo esperan el desenlace final ante el seleccionado español próximamente.