Horacio Melgarejo tras triunfo de Cienciano ante Montevideo City Torque: "La llave no está cerrada ni con un diez a cero"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con la autoridad de quien conoce la gloria internacional y el empuje incansable de su gente, Cienciano dio un paso firme en su sueño copero al derrotar 2-0 a Montevideo City Torque, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras finalizar el encuentro, el técnico del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, valoró el triunfo, sin embargo, mantuvo la calma asegurando que la llave del encuentro aún no está cerrada.

DT de Cienciano analiza el triunfo de Cienciano ante Montevideo City Torque

En conferencia de prensa, el estratega argentino reconoció que el rival uruguayo tuvo un buen planteamiento defensivo, pese a ello resaltó la actitud de sus jugadores y advirtió que pese a que el club peruano aún no tiene resuelta la llave debido a que aún falta disputar el encuentro de vuelta en Montevideo, Uruguay.

Cristian Souza, a los 30 minutos, y Maximiliano Amondarain, a los 42, fueron los autores de los dos tantos con los que la escuadra del Cusco se impuso ante el conjunto charrúa, aún así Melgarejo puso paños fríos a la euforia y fue consciente de que el resultado no es determinante aún.

"Yo creo que hicieron un planteo defensivo importante (...) si ustedes vieron el partido, ellos aprovechaban de algún balón largo o de alguna transición rápida para tratar de hacernos daño", manifestó en primera instancia.

En tal sentido, Melgarejo añadió que su equipo fue el único que fue a buscar la victoria y dejó en claro que el respeto al equipo uruguayo no es un acto de formalidad.

Horacio Melgarejo y su advertencia previo al partido de vuelta

Aunque Cienciano llegará a Montevideo con la ventaja en el marcador, Horacio Melgarejo invocó a la calma lanzando una frase contundente al considerar que todo puede definirse en el partido de vuelta e inclusive un escenario adverso.

"La llave no está cerrada ni con un diez a cero (...) no todas las veces vamos a poder ganar por más goles, porque el rival también juega, el rival también estudia, el rival también entrena y se prepara2, manifestó el DT de el 'Papá'.

Como vemos, Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, se pronunció tras la victoria por 2-0 ante Montevideo City Torque, por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana. Al respecto, el estratega argentino fue claro al mantener la calma tras e triunfo debido a que aún queda cerrar la fase en Uruguay.