Mundial 2026: España elimina a Bélgica con un 2-1 y enfrentará a Francia en semifinales

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/07/2026
En un duelo europeo de alto voltaje disputado en California, el combinado español logró imponerse 2-1 sobre Bélgica en los minutos finales, asegurando así su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Tras un desarrollo electrizante y disputado, un tanto agónico de Mikel Merino terminó por romper la paridad en el marcador, enviando a la "Furia Roja" a la siguiente instancia del torneo donde se medirá ante Francia.
España vs Bélgica - Ronda de cuartos de final
95' - Falta de Bélgica
Tarjeta amarilla para Witsel tras arrollas a Rodri.
94' - España sale a la contra
La toca Pedri, pero tiene el tiempo en contra.
91' - Siete minutos extras
87' - ¡¡GOOOOL para España!!
Mikel Merino logra el desempate, buscando su pase a semifinales.
86' - Nuevo cambio para España
Entra Mikel Merino y se retira Dani Olmo.
84' - Tarjetazo amarillo para Bélgica
De Bruyne se retira de la cancha con una tarjera amarilla.
81' - De Bruyne casi se va
El belga mostró malestares en la pierna, dejando conmocionada a su hinchada.
79' - Cambio en España
Entra Nico Williams y sale Oyarzabal.
72' - Lammens entra como refuerzo
Tras el llanto de Courtois, Lammens sale en su lugar.
66' - Gran baja para Bélgica
Courtois se va lesionado tras irse contra el suelo.
65' - Yamal es frenado
Joaquín Seys logra detener al español, impidiendo el pase al arco.
61' - Courtois la detiene
Lamine Yamal pega directo al arco pero el portero belga logra detenerla.
60' - Gran refuerzo belga
Entra Lukaku a tomar postura y buscar el segundo gol.
59' - Yamal la pierde
Intenta frenar a Doku y consigue pararle en falta.
56' - Cambio para España
Salen Fabián y Baena y entran Pedri y Ferran al campo.
52' - Córner para España
La golpea Lamine y toca el belga Mechele a córner.
49' - Lamine sale fuera de juego
El español lanzo duro, pero Courtois la logró salvar.
46' - Empieza el segundo tiempo
Fin del primer tiempo
45+3' Choque de cabeza
Oyarzabal con Dani Olmo chocan, dejando adolorido al español.
45' + 5 - Cinco minutos extras
43' - Tarjeta amarilla para Cubarsi
40' - ¡¡GOOOL de BÉLGICA!!
De Ketelaere logra el empate.
36' - Mano de Baena
El español toma el control del pase largo.
29' - ¡¡Goool de España!!
Fabián Ruiz busca el pase a semifinales con un intenso gol.
25' - Pausa de hitradación
21' - ¡Saca Lamine!
Le pega el español y la saca fuera. La recupera Oyarzabal, pegándole con el interior y la sensación es que era córner.
16' - España toma el terreno
Se ha liado Dani Olmo en el control del área.
8' - Courtois le da duro
El belga le pega largo y se la da a Unai Simón. Sin embargo, le cuesta a Bélgica combinar en estos minutos.
3' - España busca el ritmo
Los españoles buscan tomar el ritmo del partido y aprovechar el hueco.
2' - Entra España
Lamine encara y le hacen falta. Sale España de atrás.
1' - Presiona Bélgica
Los belgas empiezan con una encarida presión hacia España.