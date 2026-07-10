Mundial 2026: España elimina a Bélgica con un 2-1 y enfrentará a Francia en semifinales

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un duelo europeo de alto voltaje disputado en California, el combinado español logró imponerse 2-1 sobre Bélgica en los minutos finales, asegurando así su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Tras un desarrollo electrizante y disputado, un tanto agónico de Mikel Merino terminó por romper la paridad en el marcador, enviando a la "Furia Roja" a la siguiente instancia del torneo donde se medirá ante Francia.

España vs Bélgica - Ronda de cuartos de final

95' - Falta de Bélgica

Tarjeta amarilla para Witsel tras arrollas a Rodri.

94' - España sale a la contra

La toca Pedri, pero tiene el tiempo en contra.

91' - Siete minutos extras

87' - ¡¡GOOOOL para España!!

Mikel Merino logra el desempate, buscando su pase a semifinales.

86' - Nuevo cambio para España

Entra Mikel Merino y se retira Dani Olmo.

84' - Tarjetazo amarillo para Bélgica

De Bruyne se retira de la cancha con una tarjera amarilla.

81' - De Bruyne casi se va

El belga mostró malestares en la pierna, dejando conmocionada a su hinchada.

79' - Cambio en España

Entra Nico Williams y sale Oyarzabal.

72' - Lammens entra como refuerzo

Tras el llanto de Courtois, Lammens sale en su lugar.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

66' - Gran baja para Bélgica

Courtois se va lesionado tras irse contra el suelo.

El portero se lesiona.

65' - Yamal es frenado

Joaquín Seys logra detener al español, impidiendo el pase al arco.

61' - Courtois la detiene

Lamine Yamal pega directo al arco pero el portero belga logra detenerla.

60' - Gran refuerzo belga

Entra Lukaku a tomar postura y buscar el segundo gol.

¿SE VIENE EL SEGUNDO DE BÉLGICA?



Lukaku entró en el partido ante España a los 60'.



El 9 de los Diablos Rojos ha marcado en tres partidos en sus primeros minutos en cancha.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PZQ25OdIXj — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

59' - Yamal la pierde

Intenta frenar a Doku y consigue pararle en falta.

56' - Cambio para España

Salen Fabián y Baena y entran Pedri y Ferran al campo.

52' - Córner para España

La golpea Lamine y toca el belga Mechele a córner.

49' - Lamine sale fuera de juego

El español lanzo duro, pero Courtois la logró salvar.

46' - Empieza el segundo tiempo

Fin del primer tiempo

45+3' Choque de cabeza

Oyarzabal con Dani Olmo chocan, dejando adolorido al español.

LA CABEZA PARA ARRIBA, MUCHACHOS



Olmo y Oyarzábal se dieron un fuerte golpe en la cabeza mientras ambos miraban el balón.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ku79WAu2jX — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

45' + 5 - Cinco minutos extras

43' - Tarjeta amarilla para Cubarsi

40' - ¡¡GOOOL de BÉLGICA!!

De Ketelaere logra el empate.

¡SORPRESIVO EMPATE DE BÉLGICA Y SE ARMA EL PARTIDO!



Los Diablos Rojos abrieron la cancha y, gracias al centro de Castagne, Ketelaere puso de cabeza el 1-1 ante España. pic.twitter.com/1wcdnspkyR — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

36' - Mano de Baena

El español toma el control del pase largo.

29' - ¡¡Goool de España!!

Fabián Ruiz busca el pase a semifinales con un intenso gol.

¡ESPAÑA SE PONE EN VENTAJA Y SUEÑA CON LAS SEMIS!



Llegó el gol de Fabián Ruiz gracias una buena jugada colectiva y al rebote de Courtois para ponerse 1-0 ante Bélgica. pic.twitter.com/arWxpeMSxE — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

25' - Pausa de hitradación

21' - ¡Saca Lamine!

Le pega el español y la saca fuera. La recupera Oyarzabal, pegándole con el interior y la sensación es que era córner.

16' - España toma el terreno

Se ha liado Dani Olmo en el control del área.

8' - Courtois le da duro

El belga le pega largo y se la da a Unai Simón. Sin embargo, le cuesta a Bélgica combinar en estos minutos.

3' - España busca el ritmo

Los españoles buscan tomar el ritmo del partido y aprovechar el hueco.

2' - Entra España

Lamine encara y le hacen falta. Sale España de atrás.

1' - Presiona Bélgica

Los belgas empiezan con una encarida presión hacia España.

0' - Empieza el partido