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Mundial 2026: España elimina a Bélgica con un 2-1 y enfrentará a Francia en semifinales

Luego de un fuerte encuentro entre las selecciones europeas, España eliminó a Bélgica con un 2-1, marcándose paso a la ronda de semifinales del Mundial 2026.

España logra el pase a semifinales.
España logra el pase a semifinales. (Difusión)

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/07/2026

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En un duelo europeo de alto voltaje disputado en California, el combinado español logró imponerse 2-1 sobre Bélgica en los minutos finales, asegurando así su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Tras un desarrollo electrizante y disputado, un tanto agónico de Mikel Merino terminó por romper la paridad en el marcador, enviando a la "Furia Roja" a la siguiente instancia del torneo donde se medirá ante Francia.

España vs Bélgica - Ronda de cuartos de final

95' - Falta de Bélgica

Tarjeta amarilla para Witsel tras arrollas a Rodri.

94' - España sale a la contra

La toca Pedri, pero tiene el tiempo en contra.

91' - Siete minutos extras

87' - ¡¡GOOOOL para España!!

Mikel Merino logra el desempate, buscando su pase a semifinales.

86' - Nuevo cambio para España

Entra Mikel Merino y se retira Dani Olmo.

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84' - Tarjetazo amarillo para Bélgica

De Bruyne se retira de la cancha con una tarjera amarilla.

81' - De Bruyne casi se va

El belga mostró malestares en la pierna, dejando conmocionada a su hinchada.

79' - Cambio en España

Entra Nico Williams y sale Oyarzabal.

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72' - Lammens entra como refuerzo

Tras el llanto de Courtois, Lammens sale en su lugar.

66' - Gran baja para Bélgica

Courtois se va lesionado tras irse contra el suelo.

El portero se lesiona.

65' - Yamal es frenado

Joaquín Seys logra detener al español, impidiendo el pase al arco.

61' - Courtois la detiene

Lamine Yamal pega directo al arco pero el portero belga logra detenerla.

60' - Gran refuerzo belga

Entra Lukaku a tomar postura y buscar el segundo gol.

59' - Yamal la pierde

Intenta frenar a Doku y consigue pararle en falta.

56' - Cambio para España

Salen Fabián y Baena y entran Pedri y Ferran al campo.

52' - Córner para España

La golpea Lamine y toca el belga Mechele a córner.

49' - Lamine sale fuera de juego

El español lanzo duro, pero Courtois la logró salvar.

46' - Empieza el segundo tiempo

Fin del primer tiempo

45+3' Choque de cabeza

Oyarzabal con Dani Olmo chocan, dejando adolorido al español.

45' + 5 - Cinco minutos extras

43' - Tarjeta amarilla para Cubarsi

40' - ¡¡GOOOL de BÉLGICA!!

De Ketelaere logra el empate.

36' - Mano de Baena

El español toma el control del pase largo.

29' - ¡¡Goool de España!!

Fabián Ruiz busca el pase a semifinales con un intenso gol.

25' - Pausa de hitradación

21' - ¡Saca Lamine!

Le pega el español y la saca fuera. La recupera Oyarzabal, pegándole con el interior y la sensación es que era córner.

16' - España toma el terreno

Se ha liado Dani Olmo en el control del área.

8' -  Courtois le da duro

El belga le pega largo y se la da a Unai Simón. Sin embargo, le cuesta a Bélgica combinar en estos minutos.

3' - España busca el ritmo

Los españoles buscan tomar el ritmo del partido y aprovechar el hueco.

2' - Entra España

Lamine encara   y le hacen falta.  Sale España de atrás.

1' - Presiona Bélgica

Los belgas empiezan con una encarida presión hacia España.

0' - Empieza el partido

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