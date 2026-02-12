¿Paolo Guerrero evitó que Girotti pateara? Se revelan IMÁGENES INÉDITAS del penal fallado de Alianza Lima

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores luego del empate 1-1 ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Tras este resultado, los hinchas exigen la inmediata salida de Pablo Guede al ser señalado como el principal responsable de esta debacle ante un equipo que consideraban inferior.

¿Paolo Guerrero no dejó que Federico Girotti pateara?

Una de las jugadas más mencionadas por los aficionados fue el penal errado por Eryc Castillo en el primer tiempo y que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Horas después del pitazo final, se han revelado unas imágenes inéditas en redes sociales donde se observaría a Paolo Guerrero impedir que Federico Girotti pateara esta pena máxima.

Todo comenzó cuando el juez del encuentro, Flavio de Souza, cobró el penal luego de revisar la jugada en el monitor del VAR. En ese momento, el delantero argentino toma el balón alistándose para ejecutar el remate mientras el resto de jugadores se colocaban en sus respectivas posiciones.

Sin embargo, en ese momento Paolo Guerrero se acerca a Eryc Castillo y le indica que vaya por la pelota para que él ejecute la pena máxima. Entonces, el ecuatoriano fue hasta el delantero argentino y le quitó el esférico para luego acomodarlo en el punto de penal.

🤔¿Qué pasó acá?



a) Girotti finge ser el que pateará, mientras Guerrero le pide a Eryc Castillo que, por favor, patee el penal.

Dale - Me gusta ❤️



b) Girotti toma el balón y se dispone a ejecutar el penal, pero Paolo le dice a Castillo que mejor lo patee él.

Dale - Retweet🔁 pic.twitter.com/VLuQjrohSC — The GOLfather ⚽ (@thegolfatherpe) February 12, 2026

Lo que pasó luego ya es historia conocido ya que la 'Culebra' erró su disparo evitando que Alianza Lima pueda abrir el marcador cuando más lo necesitaba. Como era de esperarse, este clip se convirtió en viral en las redes sociales generando duras críticas contra el 'Depredador'.

Paolo Guerrero asegura que no tenía confianza

Los miles de hinchas que asistieron a Matute este último miércoles no podían creer porqué Paolo Guerrero no disparó esta pena máxima que pudo haberles dado la ansiada clasificación. El propio 'Depredador' lo explicó en zona mixta luego del pitazo final sorprendiendo a más de uno.

El atacante de 42 años precisó que no se sentía con la confianza necesaria para asumir esta responsabilidad ya que no estaba al 100 % físicamente por lo que decidió cederle el disparo al ecuatoriano.

"No me sentía con confianza para patear el penal. Venía con un poco de desgaste, pero nada, asumo la responsabilidad", añadió.

En resumen, un video salió a la luz donde se observa un diálogo entre Paolo Guerrero y Eryc Castillo para evitar que Federico Girotti ejecutara el penal que luego falló el delantero nacido en Ecuador.