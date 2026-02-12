Pablo Guede fue atacado por hinchas tras eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo terminó en caos en el estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Y es que Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, vivió momentos de tensión cuando los hinchas lo atacaron con objetos tras la eliminación de su equipo a manos de 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026.

Hinchas desatan su furia contra Pablo Guede

La eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo de Paraguay hizo estallar la bronca de los hinchas en Matute. Cuando Pablo Guede intentaba irse a los vestuarios, los objetos empezaron a volar por todos lados, y el DT argentino se vio completamente expuesto al peligro.

Las imágenes captadas por la transmisión muestran cómo varios proyectiles pasaban muy cerca de su cuerpo, mientras el personal de seguridad del club intentaba protegerlo y cubrirlo del ataque.

El clima era de total hostilidad, con cánticos, insultos y actos de violencia que reflejaban la frustración de la hinchada blanquiazul por la histórica eliminación del equipo victoriano.

¿Qué dijo Guede tras eliminación de Alianza?

Alianza Lima no logró imponerse en su propio estadio y, con el empate 1-1 ante 2 de Mayo, quedó eliminado en la Fase 1 del torneo internacional. En la ida, el equipo de Eduardo Ledesma había ganado 1-0, asegurando así su histórica clasificación.

Tras el partido, Pablo Guede reconoció la falta de efectividad de su equipo. "Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles", dijo el entrenador.

"Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol", agregó Guede.

El técnico también habló sobre el penal ejecutado por Eryc Castillo, que finalmente terminó fallando. "No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar", concluyó.

Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026 en Matute, Pablo Guede fue atacado por hinchas mientras abandonaba el estadio. El episodio reflejó la frustración de la hinchada y el difícil momento que atraviesa el técnico argentino, que ahora debe lidiar con la presión dentro y fuera de la cancha.