Hinchas piden el retorno de 'Pipo' Gorosito tras eliminación de Alianza Lima: "Te extraño más que mi ex"

Alianza Lima no pudo obtener un resultado favorable y logró solo un empate 1 a 1 ante Sportivo 2 de Mayo, de Paraguay, que lo eliminó de la Copa Libertadores. Tras ello, las reacciones no tardaron de llegar, los hinchas se mostraron totalmente decepcionados, pero una que generó suspicacia fue la de un viejo conocido: Néstor 'Pipo' Gorosito, a quien le piden que retorne como técnico del cuadro blanquiazul.

Piden el retorno de 'PIpo' Gorosito

En una noche lúgubre para el pueblo íntimo, el exentrenador de Alianza Lima recurrió a sus redes sociales para realizar una curiosa publicación tras su eliminación del torneo continental. No necesitó palabras, tan solo dejó un emoji de una oreja. Ello desembocó en todo tipo de reacciones por parte de la hinchada, superando más de 700 comentarios.

Si bien un sector minoritario le recordó que también fracasó en su estadía como técnico al generar que el conjunto victoriano se convierta en Perú 4, fueron la mayoría de cibernautas quienes no dudaron en expresar que fue un error haber dejado ir al también exfutbolista del banquillo de la institución blanquiazul, por lo que procedieron a agradecerle por los logros a nivel internacional.

"Gracias por mucho, perdón por tan poco", "Te extraño 'Pipo', hombre sabio que pregonaba la simpleza del fútbol", "'Pipo', en tu barco siempre papá", "No supimos valorarte 'Pipo'" , contigo no pasaba esto", fueron algunos de los comentarios.

A ello se les sumó aquellos cibernautas fanáticos acérrimos de Alianza Lima que le pidieron que retorne a dirigir porque destacaron su campaña en la que hizo que el club peruano en la Copa Libertadores y Sudamericana brille y a su vez derrote a equipos como Boca juniors y Gremio.

"Pipo regresa a Alianza, te necesitamos", "Vuelve Pipo, vuelve", "Profe regrese a Alianza Lima", "Mejor vuelve", "Te extrañamos", "Vuelve 'Pipo' te extraño más que a mi ex", "Luche y vuelva don 'Pipo Gorosito", expresaron.

Hinchas califican de "cobarde" a Paolo Guerrero

La desazón de no clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores, tras ser eliminado por Sportivo 2 de Mayo, ocasionó que los hinchas de Alianza Lima, que se estuvieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva, expresen su descontento y arremetan contra Paolo Guerrero.

Al término del cotejo, se escucharon expresiones fuertes contra el delantero nacional en las que lo catalogaban como cobarde por no ejecutar un penal a favor de su equipo en una instancia tan decisiva.

