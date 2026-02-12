¡Tomarán acciones! Fondo Blanquiazul convoca junta de urgencia tras eliminación de Alianza Lima de la Libertadores

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra en el centro de la polémica luego el empate en casa ante 2 de Mayo que le costó la eliminación de la Copa Libertadores. Los íntimos volvieron a decepcionar en su rendimiento y no pudieron vulnerar la férrea defensa de los paraguayos que cuidaron su ventaja e incluso lograron el empate sobre el final.

Anuncian junta de emergencia

Como era de esperarse, este duro golpe deportivo ha generado que los hinchas señalen a más de uno en el club. Por ejemplo, dentro de los principales criticados están Paolo Guerrero, Pablo Guede y los directivos Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo.

Los aficionados exigen que varias cabezas rueden ya que no esperaban esta situación al empezar la temporada. Al parecer, su reclamo fue escuchado ya que la Junta de Acreedores de Alianza Lima, Fondo Aliancistas del Perú, convocó a una junta de urgencia para evaluar el presente de la institución.

A través de un comunicado difundido por el presidente de este grupo, Jorge Zúñiga, en sus redes sociales, se indicó que este encuentro se dará para abordar, entre otras cosas, del balance del 2025 y en otros aspectos deportivos del club.

Incluso, el propio Zúñiga indicó en un mensaje posterior que esta reunión estaba programada para marzo, pero la eliminación a manos de 2 de Mayo apuró todo. Además, señaló que tomarán las decisiones que correspondan tras no lograr los objetivos pactados a inicio de año.

"La pedimos para marzo con la finalidad de evaluar la actual administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de la Copa Libertadores. No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto", indicó.

¿Qué dijo Guede tras la eliminación?

Pablo Guede también se pronunció tras el empate en Matute luego del pitazo final. A pesar del resultado y lo visto en el campo de juego, el estratega argentino aseguró que hicieron una buena llave ya que generaron varias jugadas de peligro y no sufrieron apuros en arco propio.

"Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles", contó.

