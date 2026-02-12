La IMPACTANTE reacción de Pablo Cepellini tras la eliminación de Alianza Lima en Libertadores: "Hermosa noche"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La dura eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, a manos del equipo paraguayo Sportivo 2 de Mayo, ha ocasionado diversas reacciones no solo en hinchas o los mismos jugadores, sino que se ha extendido a personas que formaron parte de la institución blanquiazul, como es el caso del argentino Pablo Cepellini, quien realizó una publicación que ha causado furor.

Esta fue la publicación insólita de Pablo Cepellini

Fiel a su estilo polémico, el volante uruguayo, que se fue sin pena ni gloria del conjunto íntimo, el año pasado, recurrió a sus redes sociales el reciente miércoles 11 de febrero, apenas consumada la catastrófica derrota de la escuadra dirigida por el argentino Pablo Guede, en su propio predio: estadio Alejandro Villanueva.

Este post lo realizó a través de su cuenta oficial de Instagram que de manera inmediata generó una ola de reacciones en los miles de hinchas que tuvieron una desazón total al ver al equipo de sus amores sin la posibilidad de competir en un torneo internacional.

En sus historias de la citada red social posteó una fotografía del cielo de la ciudad en la que se encuentra junto al siguiente mensaje: "Hermosa noche 20 °C" y lo acompañó junto a dos emojis de enamorado y de beso. Un dato relevante es que al cierre de esta nota la publicación ya no se encuentra en sus historias.

La suspicaz publicación fue interpretada por muchos como una especie de burla a su exequipo provocando duras críticas por parte de los hinchas 'blanquiazules'. Hay que recordar que, el futbolista argentino se fue 'por la puerta trasera' del cuadro íntimo debido a que no logró tener buenas presentaciones con el entonces equipo dirgido por 'Pipo' Gorosito.

La publicación de Instagram de Pablo Cepellini que causó furor

'Pipo' Gorosito también causa polémica

Otro viejo conocido de Alianza Lima, que reaccionó a la derrota a manos de Sportivo 2 de Mayo, fue su exentrenador Néstor 'Pipo' Gorosito quien recurrió a su cuenta de X para publicar el emoji de una oreja.

Publicación de 'Pipo' Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima de la Libertadores

Este post también fue interpretado como una provocación, sin embargo, en la mayoría de comentarios que recibió los hinchas blanquiazules le expresaron al estratega argentino lo mucho que lo extrañan e inclusive le pidieron que vuelva a dirigir al club de La Victoria.

Es así como esta nueva publicación de Pablo cepellini, en medio de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, volvió a poner su nombre en el centro de la polémica, pero esta vez desde su calidad de exfutbolista del cuadro íntimo.