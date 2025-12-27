Alianza Lima asistirá a reunión con el Mininter, pero asegura que su petición cuenta con 'prioridad administrativa'

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica respecto a las presentaciones de Universitario y Alianza Lima parece tener para rato. Sobre las primeras horas de este sábado 27 de diciembre, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde pidió a ambos clubes llegar a una acuerdo para modificar la fecha de la Noche Crema y Noche Blanquiazul pactadas para el sábado 24 de enero en beneficio de ambas instituciones.

Alianza Lima responde a la petición del Mininter

Además de ello, el Mininter convocó a una reunión para este lunes 29 de diciembre donde participarán representantes íntimos y merengues para poder alcanzar un punto medio. Y a solo unas horas de este pronunciamiento, los de La Victoria respondieron al mismo a través de sus redes sociales indicando que asistirán al encuentro del próximo lunes.

Sin embargo, Alianza Lima también indicó que cuentan con prioridad administrativa para que la Noche Blanquiazul 2026 reciba las garantías necesarias ya que presentaron la documentación en tiempo y forma antes que cualquier otro club. Por tanto, los íntimos señalan que no hay motivo alguno para verse perjudicados o para que se vean obligados a modificar la fecha de su presentación oficial.

"Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado, ni corresponde que nuestra institución asuma responsabilidades derivadas de situaciones administrativas que son totalmente ajenas a nuestro club", indicaron.

Alianza Lima y su comunicado sobre la Noche Blanquiazul 2026.

Lionel Messi y los 125 años de vida institucional

En otro de los párrafos, Alianza Lima deja en claro que el encuentro que disputarán el 24 de enero cuenta con gran relevancia debido a la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez y otras grandes estrellas del fútbol que vendrán con el Inter de Miami.

Además, el partido será un adelanto de las celebraciones que realizará la institución por los 125 años de vida institucional que cumplirán el próximo 15 de febrero.

"Nos mostramos plenamente seguros de que el evento se llevará a cabo según lo programado, confiando en que las autoridades actuarán con criterio técnico, sentido de justicia, proporcionalidad y respeto al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de nuestra institución. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el orden público y la correcta organización de espectáculos deportivos", agregaron.

En resumen, Alianza Lima respondió al comunicado del Mininter confirmando su asistencia a la reunión del lunes 29 de diciembre, pero aclararon que su petición cuenta con prioridad administrativa para las autoridades.