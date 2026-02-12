Club 2 de Mayo lanza tremenda indirecta tras histórica eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

No pasó ni un día y 2 de Mayo ya encendió las redes sociales con un mensaje que nadie esperaba. Tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, el equipo paraguayo de Eduardo Ledesma lanzó una picante indirecta que hizo arder a los hinchas íntimos, quienes no tardaron en reaccionar.

Indirecta de 2 de Mayo tras eliminación de Alianza

El equipo paraguayo, que dirige Eduardo Ledesma, se robó todas las miradas en el Estadio Alejandro Villanueva. Con un global de 2-1, lograron dejar afuera de la Copa Libertadores a uno de los clubes más grandes del fútbol peruano... ¡y eso que era apenas su segunda vez jugando el torneo!

"¡Este Gallo es de Paraguay!", decía la publicación que compartieron en Instagram, acompañada de una imagen donde se aprecia a las mascotas de ambos equipos. Mientras el tradicional 'Gallo Negro' mostraba un gesto de lamento por la eliminación de Alianza Lima.

La clasificación de 2 de Mayo a la siguiente fase marca un hito en la historia del club, que ahora deberá enfrentarse a Sporting Cristal, otro rival peruano en la Copa Libertadores.

Fecha y hora del Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El primer choque entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 va este martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapití de Paraguay. La vuelta será el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau, en el Callao. Los dos partidos arrancan a las 7:30 p.m. hora peruana.

Sporting Cristal y su inesperada reacción

Sporting Cristal reaccionó apenas se enteró que se va a enfrentar a 2 de Mayo —sí, el mismo que eliminó a Alianza Lima— por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El equipo del Rímac no perdió tiempo y publicó en sus redes sociales un mensaje sobre su próximo rival, con las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta.

"Tenemos rival. 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores. ¡Fuerza, equipo!", escribió el cuadro rimense, acompañado de una imagen con toda la info de los encuentros.

Así, 2 de Mayo aprovechó la histórica eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 para lanzar una indirecta que encendió las redes y celebró su triunfo de manera creativa. El club paraguayo dejó claro que su histórica victoria ya forma parte de la memoria del fútbol sudamericano.