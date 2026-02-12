Néstor Gorosito y el mensaje que nadie esperaba tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la dura eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, Néstor Gorosito sorprendió a todos al lanzar un inesperado mensaje, y que rápidamente fue interpretado por los hinchas como una posible indirecta para el cuadro blanquiazul.

Hinchas de Alianza recuerdan a Gorosito

La historia comenzó en Matute, donde Alianza Lima estaba obligado a ganar con solvencia para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, la ansiedad terminó jugando en contra y el equipo blanquiazul apenas pudo igualar 1-1 ante 2 de Mayo, un resultado que lo dejó automáticamente fuera del torneo continental.

La eliminación cayó como un baldazo de agua fría en La Victoria. En cuestión de minutos, las tribunas pasaron de la ilusión al fastidio, y en redes sociales las críticas se multiplicaron, sobre todo contra el técnico Pablo Guede, señalado por varios hinchas como uno de los principales responsables de la noche para el olvido.

En medio de ese clima cargado, muchos hinchas no tardaron en mirar hacia atrás. La comparación fue inevitable: varios recordaron la campaña internacional de 2025 y comenzaron a extrañar a Néstor Gorosito, el entrenador con el que Alianza Lima volvió a competir de verdad fuera del país.

El curioso mensaje de Néstor Gorosito

Justamente cuando la eliminación todavía estaba fresca, Néstor Gorosito reapareció en redes sociales con un mensaje que nadie esperaba. A través de su cuenta oficial en X, el popular 'Pipo' publicó únicamente un emoji de una oreja.

👂 — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) February 12, 2026

No hubo palabras. No hubo explicación. No hubo aclaración posterior. Pero el gesto quedó abierto a todo tipo de interpretaciones entre los hinchas íntimos, quienes rápidamente lo tomaron como una posible indirecta tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.

Para los que ya lo habían olvidado, Néstor Gorosito se fue de Alianza Lima al final de la temporada pasada. Sí, después de varios tropiezos en la Liga 1 que ya no daban para más, aunque ojo, en los torneos internacionales la cosa le había ido bastante mejor que en otros años.

La campaña internacional de Néstor Gorosito

El recuerdo no es menor. La etapa de Néstor Gorosito al frente de Alianza Lima fue considerada más que positiva en el plano continental.

Bajo su conducción, el equipo blanquiazul logró clasificarse a los playoffs de la Copa Sudamericana, superando registros recientes y firmando triunfos que quedaron marcados en la memoria del hincha.

En la previa de la Copa Libertadores, el equipo dejó en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Si bien luego no logró avanzar desde la fase de grupos, Alianza consiguió meterse en los playoffs de la Sudamericana.

Ahí, el cuadro íntimo eliminó a Gremio, posteriormente dejó fuera a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final y recién frenó su camino en los cuartos, tras caer ante la U. de Chile.

En total, Gorosito dirigió 18 partidos oficiales con Alianza Lima, una cifra que terminó de consolidar una campaña internacional que, hoy por hoy, vuelve a ser recordada tras el golpe sufrido en Matute.

Así, tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, Néstor Gorosito volvió a aparecer con un inesperado mensaje que muchos tomaron como una posible indirecta para el cuadro blanquiazul.