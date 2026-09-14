Juan Reynoso vuelve a la Liga MX: el Necaxa le da la bienvenida al ex DT de la selección peruana

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Juan Reynoso fue anunciado como nuevo entrenador del Necaxa para lo que resta del Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico peruano regresa al fútbol mexicano después de sus etapas con Puebla y Cruz Azul, club con el que conquistó el título nacional en 2021.

El cambio en el banquillo se produjo después de la salida de Martín Varini, quien dejó el cargo tras la derrota de Necaxa por 1-0 frente a Puebla en la octava jornada. Con ocho puntos en ocho partidos, el equipo ocupa el duodécimo puesto del torneo mexicano.

Reynoso vuelve al club donde terminó su carrera

El Necaxa hizo oficial la llegada de Juan Reynoso luego de que la directiva decidiera reemplazar a Varini. El entrenador peruano vuelve así a la Liga MX, competencia que conoce por sus anteriores trabajos con Puebla y Cruz Azul, además de su experiencia internacional.

Reynoso también tiene un vínculo previo con Necaxa como futbolista. El peruano terminó su carrera profesional con los Rayos, por lo que su regreso al club de Aguascalientes representa una nueva etapa, esta vez desde el banquillo durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! #HastaElAlmaGrita ⚡ pic.twitter.com/IvkOvCczJ1 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

Su experiencia más destacada en México ocurrió con Cruz Azul. En 2021, Reynoso condujo al equipo al título de la Liga MX, resultado que puso fin a una espera de 23 años para la institución. Después dirigió a la selección peruana antes de seguir.

El entrenador de 56 años asumirá el equipo con el torneo en marcha y tendrá como siguiente partido la visita ante Atlético de San Luis. Necaxa enfrentará a San Luis el sábado 19 de septiembre, por la novena jornada del Apertura 2026.

Bienvenido de vuelta a casa, profe Juan Reynoso y todo el éxito para usted y su Cuerpo Técnico en esta nueva etapa con los Rayos... #HastaElAlmaGrita ⚡️ https://t.co/INL2dB3psC pic.twitter.com/VEhkXWn9YM — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

El nuevo desafío de Necaxa en Apertura 2026

El calendario del club muestra que, después del encuentro ante San Luis, Necaxa recibirá al América el 27 del septiembre. Luego tendrá partidos contra Pachuca, Atlas, Chivas, FC Juárez, Santos, Tijuana y Querétaro durante las jornadas restantes en el tramo final de esta fase vigente.

J-8 Apertura 2026🇲🇽:



Con golazo de Mathias Tomás 🇺🇾, Puebla venció 0-1 a Necaxa.



La Franja puso fin a 5 partidos sin vencer a los Hidrorayos. pic.twitter.com/YaboZWWolP — Santiago Puente (@santipuente) September 12, 2026

La llegada de Reynoso ocurre luego de una campaña irregular del conjunto de Aguascalientes. Necaxa suma ocho puntos en ocho fechas, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, de acuerdo con los registros difundidos después de la octava jornada en México, en este campeonato.

Con Juan Reynoso como nuevo entrenador, Necaxa afrontará el resto del Apertura 2026 con el técnico peruano nuevamente en la Liga MX. Su primer compromiso será ante Atlético de San Luis, mientras el equipo buscará sumar puntos en las próximas jornadas del campeonato mexicano durante las siguientes fechas.