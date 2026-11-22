22/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador argentino Fabián Bustos rompió su silencio en conferencia de prensa tras la aplastante goleada por 4-1 que sufrió Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo en la ciudad Incontrastable, resultado que dejó al cuadro crema sin opciones de quedarse con el Torneo Clausura.

Sin pretextos

El estratega admitió sin rodeos que su equipo estuvo lejos de lo esperado y que los fallos en defensa resultaron decisivos ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades y marcó desde el pitazo inicial.

"Defendimos mal, el rival ganó bien. Cuando haces un mal partido es normal que no sumes. Tuvimos un montón de ausencias y no estuvimos a la altura, no salieron las cosas como queríamos", señaló el estratega.

Bustos también valoró el trabajo del conjunto huancaíno, aunque subrayó que la llave que se aproxima el próximo fin de semana presentará otro escenario para intentar cambiar la imagen mostrada en esta jornada hacia la hinchada.

"Es un muy buen equipo, hoy no defendimos bien, no estuvimos bien en muchos pasajes. El próximo fin de semana es otra historia y buscaremos hacer un gran partido para empezar a acomodar la serie. El rival juega bien y es de cuidado."

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Panorama de lesionados y recuperaciones para las semifinales

De cara a las semifinales ante Sport Huancayo, Fabián Bustos brindó actualizaciones sobre el estado físico de los jugadores que no estuvieron disponibles o que arrastraban molestias para volver a contar con la mayor parte del plantel.

"Lapadula se hizo la resonancia ayer, está bastante bien. Murrugarra cumplió su suspensión. Calcaterra... estamos tratando de recuperarlo, esperamos para la semifinal, César Inga igual. Buscamos recuperar la mayoría del equipo y levantarnos de este duro golpe".

Bustos espera pronta recuperación de Lapadula

Asimismo, el técnico precisó que Lisandro Alzugaray ya dejó atrás la lesión sufrida el día 4 de este mes, aunque aún necesitaba recuperar su mejor puesta a punto para competir al máximo nivel, por lo que proyectó su regreso para el duelo del 29.

"Lisandro ya está bien. Se lesionó el día 4 de este mes. No estaba para jugar. Si hubiera estado para jugar al 100%, lo hubiera puesto, pero va a estar para el 29".

Con la página volteada tras la dura derrota en Huancayo, Universitario de Deportes apunta a recomponer su funcionamiento defensivo y sumar piezas clave para afrontar las semifinales. El reto de Fabián Bustos será llegar más completo al inicio de la serie el próximo 29 para buscar revancha ante Sport Huancayo.