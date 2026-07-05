Cristiano Ronaldo: Astro portugués anuncia que este será su último mundial

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La estrella portuguesa sorprendió al mundo al sentenciar su retiro de las citas mundialistas tras finalizar su actuación en este torneo. A sus 41 años, el delantero busca disfrutar cada momento en el campo junto a sus compañeros, manteniendo la ilusión de avanzar a cuartos.

Ronaldo busca concluir su ciclo en este torneo de la mejor forma posible. Pese a que el camino fue complejo en esta edición, el capitán mantiene la esperanza intacta junto a su equipo, enfocándose exclusivamente en el siguiente desafío ante el combinado de España en Dallas.

Tensión y firmeza ante los medios

El ambiente en la conferencia fue tenso desde el inicio. El futbolista evitó profundizar en temas sobre su retiro y se centró en la importancia estratégica del partido contra el equipo español, restando importancia a las constantes críticas y dudas recibidas por parte de los periodistas presentes.

"Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran. Siempre me hacen la misma pregunta, el último... vamos a ver. Lo más importante ahora es el partido de mañana y tener fe en querer pasar. Ojalá que mañana no sea mi último partido", declaró.

Esta declaración refleja el carácter inquebrantable del jugador frente a los cuestionamientos sobre su continuidad profesional. Ronaldo enfatizó que su prioridad absoluta es el rendimiento colectivo y la superación de la siguiente fase, dejando en segundo plano cualquier especulación mediática sobre el final de su trayectoria.

CRISTIANO RONALDO CONFIRMA QUE ES SU ÚLTIMO MUNDIAL.



El portugués aseguró que quiere disfrutar al máximo y espera que el partido de mañana no sea el último de su carrera en una Copa del Mundo. pic.twitter.com/vS3P9wwIav — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 5, 2026

El duelo ante España y consejos para el futuro

Sobre el enfrentamiento contra España, el atacante destacó que el cuadro español es un rival de enorme jerarquía. Ronaldo evitó centrar su análisis en individualidades, prefiriendo destacar la solidez estructural y el talento que posee el equipo rival en su actual proceso competitivo a nivel internacional.

El portugués también se refirió al joven talento Lamine Yamal, valorando su enorme proyección. Ronaldo aconsejó al joven jugador enfocarse únicamente en el trabajo diario y en las personas que le brindan apoyo genuino para lograr consolidar una carrera extensa y exitosa en el fútbol profesional.

El delantero mantiene confianza absoluta en las capacidades de su equipo para obtener un resultado positivo. A pesar de que los pronósticos señalan al equipo europeo como el favorito de la llave, Ronaldo confía en que Portugal tiene los argumentos necesarios para lograr avanzar de fase.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo en la historia del Mundial 2026 llegará a su fin inevitablemente. El capitán se despide del certamen tras dejar una huella imborrable, mientras los aficionados esperan con gran expectativa su actuación final en el escenario más importante del mundo futbolístico actual.