Partidos de HOY, lunes 6 de julio: Horarios y canales para ver EN VIVO los Octavos de Final del Mundial 2026

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA nos trae otra jornada de partidazos. Este lunes 6 de julio continúan los encuentros por los Octavos de Final, donde veremos a cuatro selecciones tratar de meterse dentro de las ocho mejores de la competencia. La España de Lamine Yamal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bélgica liderada por Kevin de Bruyne y la sorprendente anfitriona Estados Unidos serán los protagonistas de esta tarde mundialista. En Exitosa te alcanzamos la guía de transmisión para que no te pierdas estos duelos de infarto.

¿Cuáles son los partidos de hoy, lunes 6 de julio por el Mundial 2026?

En el primer partido del día, programado para las 2:00 pm (hora peruana), la "Furia Roja", una de las favoritas para quedarse con el título más ansiado por el deporte, quien viene de golear por 3-0 a Austria, tendrá al frente a Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus estrellas, que previamente derrotó a Croacia. Este encuentro entre vecinos ibéricos tendrá como escenario el Estadio Dallas en Arlington, Texas desde las 2:00 pm (hora peruana).

El segundo compromiso será entre los "Diablos Rojos" con Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois y la Estados Unidos de Christian Pulisic y Folarin Bolagun. Los belgas llegan después de remontarle a Senegal por 3-2, mientras que, los nortemaricanos superaron a Bosnia & Herzevogina por 2-0. Partido pactado para disputarse en el recinto Luma Fiel de Seattle a las 7:00 pm (hora peruana).

España vs Portugal y Bélgica vs Estados Unidos por el Mundial 2026

La candidata,España, buscará vencer a Portugal: hora y canal

Este partido repleto de estrellas que promete ser uno de los mejores enfrentamientos de esta Copa del Mundo, para el público peruano se podrá ver a través de la señal de Dsports (canales 610 y 1610 HD), América TV (canal 4), América TVGO, y por las plataformas de streaming de Disney+ y Paramount+ a partir de las 2:00 pm (hora peruana). El ganador de este cruce jugará contra el vencedor entre Bélgica y Estados Unidos en Cuartos de Final.

Bélgica irá con todo ante la local, Estados Unidos: hora y canal

Este duelo se podrá visualizar en vivo únicamente por Dsports (canales 610 y 1610 HD) y la plataforma de streaming de Paramount+ desde las 2:00 pm (hora peruana). Este atractivo compromiso no contará con transmisión por medio de algún canal nacional de señal abierta en nuestro país. El que logre superar esta llave jugará contra el victorioso entre España o Portugal.

Con esta guía que te alcanza Exitosa, podrás sintonizar los mejores partidos del día del Mundial 2026.