Mundial 2026: Neymar le dice adiós a la selección de Brasil tras ser eliminado ante Noruega

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol mundial está de luto tras el anuncio oficial de Neymar Jr., quien puso fin a su trayectoria en la selección de Brasil. Tras la dolorosa caída 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero cerró su ciclo en la absoluta.

La eliminación en el MetLife Stadium de Nueva York marcó el adiós definitivo de una figura que cambió la historia del deporte brasileño. El jugador, visiblemente afectado por el resultado, comunicó su decisión ante los medios tras el pitazo final del partido.

El cierre de una etapa dorada

El deportista realizó declaraciones contundentes sobre su salida del equipo nacional. El atacante reconoció que el esfuerzo realizado durante los últimos años fue máximo, pero que su tiempo con la camiseta verdeamarela ha concluido definitivamente.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", declaró.

La trayectoria del atacante comenzó hace dieciséis años en el mismo recinto deportivo, enfrentando a Estados Unidos bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Aquella noche de 2010, el joven talento anotó un gol, presagiando lo que sería una carrera legendaria e irrepetible.

🗣️ Neymar anunció su retiró de la Selección de Brasil, tras la derrota ante Noruega en octavos de final: "Lo intenté, pero ahora se acabó. Comencé aquí (en MetLife) y cierro aquí", expresó el astro. pic.twitter.com/tas2m1IIT5 — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Con 80 goles marcados en 130 compromisos internacionales, Neymar superó la marca histórica de Pelé. Su desempeño en diversos torneos mundiales consolidó su legado, aunque la Copa del Mundo fue una meta esquiva que no pudo conquistar durante sus cuatro participaciones oficiales.

Legado estadístico y momentos clave

El palmarés del delantero incluye la Copa FIFA Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estos logros son los más destacados de su paso por la selección, contrastando con la falta de títulos en Copas del Mundo.

A pesar de los éxitos individuales, la selección brasileña acumula 24 años sin alzar el trofeo mundialista desde su último título en 2002. Neymar fue parte fundamental de este proceso, enfrentando constantes desafíos físicos y la presión mediática de todo un país.

NEYMAR WAVES HIS GOODBYE TO THE BRAZIL FANS



I THINK HE WILL RETIRE pic.twitter.com/okqXngggvy — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) July 5, 2026

Su último gol con la selección llegó desde el punto penal en el duelo frente a los noruegos. Este tanto significó su novena anotación en mundiales, cerrando un círculo que inició en Brasil 2014 y concluyó en este torneo realizado en tierras norteamericanas.

El retiro de Neymar Jr. de la selección de Brasil marca el fin de una era dorada, dejando atrás un récord goleador impresionante y una huella imborrable en el fútbol mundial, cerrando su ciclo tras la eliminación en el Mundial 2026 definitivamente.