Caso Balogun: La UEFA estalla contra la FIFA por cruzar "una línea roja" al levantar la sanción al delantero de EE.UU

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por el caso del goleador de EE.UU, Folarin Balogun sigue creciendo. La UEFA criticó duramente la decisión de la FIFA de suspender la sanción al delantero estadounidense, tras su expulsión en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una medida que permitirá al atacante disputar los octavos de final contra Bélgica.

Explosivo comunicado por la decisión

La UEFA calificó como "inaudita. incomprensible e injustificable" la resolución de la FIFA; lanzando un fuerte comunicado, asegurando de haber "cruzado una línea roja" que pone en riesgo la credibilidad de las reglas del fútbol y del Mundial.

"El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que constituyen el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. En ocasiones las reglas están sujetas a interpretación. En este caso, no es así", publicó la UEFA en un comunicado de una dureza poco habitual.

Folarin Balogun podrá jugar los octavos de final ante Bélgica a pesar de haber sido expulsado ante Bosnia. (Difusión)

Inclusive, la institución europea remarcó que la suspensión en los octavos de final es "un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ningún cambio, mucho menos en la mitad de un torneo a lo largo donde varios jugadores han pasado por la misma situación".

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competencia se ve socavada. Igualmente, tal decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igual, en detrimento en la competencia", añade el organismo europeo

Bélgica asombrada por la medida tomada

Tras esta decisión, la federación belga se mostró "asombrada" por la decisión de la FIFA de quitarle la tarjeta roja al delantero estadounidense, Folarin Balogun que podrá jugar contra ellos este Lunes el partido por los octavos de final del Mundial 2026.

"La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición", criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA".

La Federación Belga no se quedó callada ante la decisión de que Folarin Balogun juegue ante ellos en los octavos de final. (Composición: Exitosa)

Además, la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) recordó que el "Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas roja mostradas anteriormente durante este Mundial".