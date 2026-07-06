Futbolista murió tras chocar su moto contra un auto: Club de fútbol lo despide con emotivo mensaje

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en el fútbol. Un querido futbolista murió tras chocar la moto donde viajaba contra un auto el último domingo 5 de julio. Las autoridades investigan el accidente de tránsito, mientras el club al que pertenecía le dio el último adiós con un emotivo mensaje en redes sociales.

Futbolista murió en accidente de tránsito: Esto se sabe

Miles de personas están al pendiente de los resultados de los partidos del Mundial 2026. Sin embargo, la algarabía y la fiesta por este importante evento internacional se ha visto opacada por la reciente noticia que anuncia la lamentable muerte de una joven promesa del fútbol.

De acuerdo a los últimos reportes, un futbolista de tan solo 18 años de edad, identificado como Jeremías Lucas Correa, murió en un siniestro vial en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando la motocicleta en la que viajaba junto a un amigo de su edad chocó contra un auto conducido por otro joven de 21 años.

Las autoridades precisaron que el accidente donde perdió la vida la joven promesa del fútbol argentino y jugador del Club Atlético Central Benítez, se habría registrado alrededor de las 3:45 a.m. en el kilómetro 1024.

Asimismo, se reportó que el conductor de la moto identificado con las iniciales M.J.B. fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, y se encuentra internado en estado estable.

Luto en el Club Central Benítez por joven futbolista

La muerte del joven futbolista argentino provocó una profunda conmoción en el Club Atlético Central Benítez, institución en la que se había formado futbolísticamente. A través de sus redes sociales como Instagram, la institución no solo expresó sus condolencias a los familiares de Jeremías Correa, sino que también destacaron sus habilidades en el balompié.

"Con profundo pesar, desde el Club Central Benítez despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba. Así te recordaremos Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. (...)", expresó el club.

Murió joven promesa del fútbol: Investigan choque en Argentina

El reporte policial también señala que el conductor del automóvil sufrió lesiones y fue aprehendido por la Fiscalía de turno, que investiga el caso como un posible homicidio culposo en accidente de tránsito.

Hasta el lugar del siniestro vial llegaron efectivos de la Policía del Chaco, personal de Criminalística y el médico policial, para realizar las pericias correspondientes que permitan reconstruir la mecánica del choque registrado en la madrugada del domingo 5 de julio.

El Municipio de Colonia Benítez también expresó su pesar por la muerte del joven futbolista Jeremías Lucas Correa. La noticia de su pérdida en un accidente de tránsito tras chocar su moto contra un auto generó un fuerte impacto en el fútbol argentino.