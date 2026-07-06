Inglaterra se impone 3-2 a México y sella su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026: Se enfrentará a Noruega

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Azteca, testigo de las gestas más grandes del fútbol mundial, sumó un nueva página dorada en su historia. En un partido vibrante, la selección de Inglaterra inscribió su nombre en cuartos de final tras derrotar 3-2 a un aguerrido México. Los dirigidos por Thomas Tuchel demostraron templanza al resistir jugar casi todo el partido con diez hombres.

Dos golpes sorpresivos de los ingleses

El conjunto mexicano llegaba al compromiso con un puntaje perfecto y sin haber recibido un solo gol tras eliminar a Ecuador, mientras que Inglaterra venía de vencer 2-1 a RD Congo. Desde el pitazo inicial el 'Tri' impuso condiciones apoyados por el ensordecedor cántico de su fanaticada, gracias a su presión alta ahogaron desde los primeros minutos a la escuadra inglesa.

Fue así que, la primera ocasión clara de gol llegó a con un cabezazo soberbio de Raúl Jiménez que el golero Jordan Pickford desvió con reflejos de categoría, sin embargo, la jerarquía de los 'Tres Leones' tumbó el buen momento de los pupilos de Javier Aguirre.

En un abrir y cerrar de ojos Jude Bellingham fue capaz de silenciar el coloso de Santa Úrsula. A los 36' el volante del Real Madrid conectó un centro preciso de Bukayo Saka y apenas dos minutos después, a los 38', firmó su doblete tras una buen habilitación de Harry Kane.

El golpe parecía letal, pero México tenía tan solo dos opciones hundirse o luchar y optó por tomar la segunda. En el minuto 42 recortó diferencia con una volea de Quiñónez en el corazón del área inglesa y estampaba el 2-1.

Tras ello el cuadro azteca tuvo dos ocasiones de peligro previo al descanso, pero Jordan Pickford consiguió defender su arco ante los intentos del '9' Raúl Jiménez de igualar el cotejo.

Resistencia heroica con un hombre menos

A penas iniciado el segundo tiempo, a los 53', Inglaterra perdió a Jarell Quansah al propinar una durísima entrada a Jesús Gallardo. Luego de revisar el monitor del VAR, el árbitro, Alireza Faghani expulsó al defensor inglés y dejó a su equipo con diez.

Con un hombre menos y el asedio azteca en su máximo esplendor, la experiencia británica inclinó la balanza. El golero mexicano Raúl Rangel cometió una falta en su área a Anthony Gordon y Harry Kane mandó a guardar la redonda desde los 12 pasos.

A los 68' otra pena máxima ejecutada por Raúl Jiménez encendió las tribunas e impuso el 3-2. El tramo final del partido fue un monólogo mexicano frente a una muralla inglesa debido a que Tuchel replegó sus líneas a ultranza hasta el pitazo final.

Es así que, Inglaterra se impuso 3-2 a México, en el estadio Azteca, en un partido de poder a poder con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane. Ahora, tras eliminar a la escuadra mexicana del Mundial 2026, se medirá ante Noruega que viene con el ánimo a tope tras dar el batacazo al derrotar 2-1 a Brasil.