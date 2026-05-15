Hinchada celeste exige la salida de Zé Ricardo de Sporting Cristal ante malos resultados

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club rimense vive horas cruciales tras la difusión de un fuerte pronunciamiento que exige la salida del técnico Zé Ricardo y del Grupo Innova. La hinchada organizada estalló formalmente debido a los malos resultados que dejaron al club rimense relegado de toda pelea futbolística.

Exigencia radical en el Rímac

El ambiente del Rimac vive un momento tenso luego de confirmarse que la paciencia de los aficionados llegó a su límite. Los recientes tropiezos en la Liga 1 y la Copa Libertadores desencadenaron un rechazo masivo hacia la actual conducción deportiva.

Mediante un comunicado, el Comité Celeste manifestó su total disconformidad con el manejo del primer equipo. Allí argumentan que las decisiones tomadas por los actuales administradores terminaron por debilitar un plantel que debía pelear obligatoriamente todos los frentes.

"El Comité Celeste exige la salida inmediata del director técnico Ze Ricardo, al considerar que no está a la altura de un club grande como Sporting Cristal.", señaló.

La severa postura compartida en las plataformas digitales refleja una evidente ruptura entre las bases históricas y los altos mandos. Los hinchas consideran que la identidad institucional se encuentra completamente desprotegida por priorizar únicamente aspectos económicos sobre los logros futbolísticos.

La caída sufrida recientemente en la altura peruana desnudó graves falencias defensivas que causaron enorme malestar en la tribuna. La falta de respuestas tácticas desde el banquillo incrementó los duros cuestionamientos hacia un proceso que no muestra un rumbo claro.

El pedido de un nuevo rumbo

La reestructuración solicitada por los seguidores del club abarca tanto la dirección estratégica como la llegada de nuevos futbolistas. Consideran urgente incorporar profesionales con jerarquía internacional que logren revertir el preocupante bache que atraviesa la querida escuadra celeste.

El documento también apunta hacia las oficinas principales del Alberto Gallardo al evaluar los nulos resultados obtenidos últimamente. La presión pública aumentó considerablemente contra el presidente Joel Raffo, obligándolo a tomar medidas drásticas antes de comenzar el próximo campeonato del año.

El regreso de antiguas figuras a la gestión deportiva tampoco logró apaciguar los ánimos de un colectivo que exige transparencia total. Los socios exigen que los recursos económicos sean invertidos directamente en la jerarquía del plantel y no únicamente en divisiones menores.

"Finalmente, hacemos un llamado a la salida definitiva del grupo Innova como administradores del club, debido al fracaso de su gestión deportiva e institucional.", señala.

El panorama futbolístico exige resoluciones inmediatas para calmar las constantes protestas que debilitan el entorno del club. Los encargados de la institución cervecera definirán el futuro de Zé Ricardo por crisis en Sporting Cristal durante las próximas reuniones de emergencia.