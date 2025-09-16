Karime Scander, Alessia de AFHS, sufre accidente en plena grabación de la serie y termina en silla de ruedas

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Karime Scander, conocida por interpretar a Alessia Montalbán en Al fondo hay sitio, vivió un inesperado episodio en plena grabación de la serie. El 15 de septiembre arrancó con alegría, grabando su primer vlog para sus fans. Pero lo que parecía un día tranquilo y productivo cambió cuando sufrió un accidente y terminó en silla de ruedas.

Karime Scander sufre accidente en plena grabación

La mañana arrancó como cualquier otra para Karime Scander. En su auto, con una sonrisa y la cámara en mano, iba contándole a sus seguidores que estaba feliz de empezar esta nueva faceta de creadora de contenido.

Incluso mostró parte del camino hacia Pachacámac y los detalles de lo que llevaría puesto para interpretar a Alessia Montalbán, su personaje en la exitosa serie de América TV.

Pero la buena racha se cortó de golpe. En medio de las grabaciones, y mientras usaba los tacos que forman parte del look de Alessia Montalbán, la actriz dio un mal paso y terminó torciéndose el tobillo.

La situación la obligó a detener todo y pedir ayuda. "Estoy vendada", contó entre risas en un video que subió a Instagram, donde se la veía en silla de ruedas y con el pie enyesado, siendo empujada nada menos que por Franco Pennano, su "hermano" en la ficción.

¿Qué dijo Karime Scander sobre su accidente?

Karime Scander decidió tomarse la situación con humor. "Gente, pasaron cosas, se acabó el vlog", bromeó en una de sus historias. La actriz no perdió la oportunidad de seguir contándole a sus seguidores cada detalle de lo ocurrido, aunque con el tobillo inflamado y la preocupación evidente.

@chismecitoscalientitos #KarimeScander, #Alessia de #AlFondoHaySitio, sufre acc en plena grabación de la #serie y termina en #silladeruedas ♬ sonido original - chismecitos

En un video posterior, explicó mejor lo sucedido: "Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada", aseguró.

La actriz también agradeció la atención que recibió en el set y el apoyo inmediato de sus compañeros, quienes no la dejaron sola ni un minuto mientras la trasladaban al área de urgencias.

Aunque el accidente tomó por sorpresa a todos, Karime Scander, la actriz que interpreta a Alessia Montalbán en Al fondo hay sitio, se mostró tranquila y optimista tras recibir atención médica. La torcedura de tobillo ocurrió durante una escena con tacos y la obligó a aparecer en silla de ruedas, pero luego aclaró que ya está estable.