Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro con romántica sorpresa por su aniversario

15/09/2025

Jefferson Farfán volvió a demostrar que es todo un romántico y sorprendió a Xiomy Kanashiro con una hermosa y emotiva celebración de ensueño por su aniversario. La pareja disfrutó de un momento íntimo, mágico y lleno de detalles que refleja la complicidad y el cariño que los une cada mes.

Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro

El último 14 de septiembre, Jefferson Farfán cuidadosamente preparó un hermoso y romántico escenario de ensueño para conmemorar un mes más de relación con Xiomy Kanashiro.

La celebración no pasó desapercibida, pues estuvo cuidadosamente decorada: las imponentes letras iluminadas que deletreaban "Love", que significa amor, se convirtieron en el telón de fondo perfecto, mientras racimos de globos rojos en forma de corazón flotaban a los costados.

El piso estaba cubierto con pétalos de rosa rojos que formaban un camino hacia la protagonista de la noche, mientras un alto jarrón de vidrio rojo sostenía un arreglo floral que complementaba la paleta de colores. La pareja se vistió de negro, mostrando un look coordinado y elegante.

El momento fue compartido en redes sociales, donde sus seguidores y amigos celebraron la creatividad y el romanticismo del exfutbolista de Alianza Lima, entre ellos María Grazia Polanco y Micheille Soifer, quienes le enviaron sus felicitaciones.

Recordemos que esta no es la primera sorpresa de aniversario que Jefferson Farfán ha preparado; anteriormente, también ha cautivado a Xiomy Kanashiro con detalles igual de románticos y memorables.

El día que Farfán oficializó su relación

Recordemos que en marzo de este año, Jefferson Farfán aprovechó su participación en su canal de YouTube Enfocados para confirmar oficialmente su romance con Xiomy Kanashiro.

"Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...", dijo el exfutbolista con una sonrisa, mientras compartía su felicidad y agradecimiento por esta etapa de su vida.

Incluso aseguró que estaba listo para disfrutar plenamente del año y del amor que había encontrado: "Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca".

Además, el exfutbolista contó que incluso conversó con los padres de Xiomy Kanashiro, quienes le dejaron un potente mensaje sobre esta nueva etapa de su relación: "Pórtate bien, negro de mier...".

Así, Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy Kanashiro con una romántica celebración por su aniversario, llena de detalles que reflejan su cariño. Desde las letras iluminadas de "Love", los pétalos y globos en forma de corazón, hasta el arreglo floral y su vestimenta coordinada, cada detalle mostró la dedicación del exfutbolista para hacer el momento inolvidable.