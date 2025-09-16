Nieta de Camucha Negrete pide oraciones al exponer crítico estado de salud de la actriz

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salud de la reconocida actriz peruana Camucha Negrete ha generado preocupación entre sus seguidores, luego de que su nieta, Paula Mejía, revelara detalles sobre el delicado momento que atraviesa la artista de 80 años.

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud

La primera actriz nacional, ícono indiscutible de la televisión y el teatro peruano, atraviesa una etapa complicada debido a problemas en el hígado que han comprometido seriamente su estado físico.

Paula Mejía, su nieta, fue quien se encargó de dar la noticia de manera pública, mostrando no solo preocupación, sino también cariño y esperanza en medio de la adversidad.

"Estamos todo el día con ella, dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto", expresó visiblemente afectada en declaraciones para América Hoy.

Según explicó Paula Mejía, el cuadro de salud es tan delicado que actualmente no se puede aplicar ningún tratamiento médico, motivo por el cual la actriz permanece en casa, en reposo absoluto y bajo el cuidado constante de sus familiares más cercanos.

"Por el momento, no puedo hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa nada más. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella ahora", detalló la nieta de nieta de Camucha Negrete.

@chismecitoscalientitos #Nieta de #CamuchaNegrete pide oraciones al exponer crítico estado de salud de la actriz ♬ original sound chismecitos

Piden cadena de oración para Camucha Negrete

El estado de salud de la actriz no solo ha movilizado a su familia en cuidados diarios, sino que también los ha impulsado a pedir apoyo espiritual.

En declaraciones para el diario Expreso, Paula Mejía lanzó un llamado público a la comunidad de seguidores de Camucha Negrete, solicitando oraciones para acompañar este proceso de recuperación.

"Mi Camu está muy delicada de salud, como muchos ya saben y como sé que mi comunidad también la quiere mucho, les pido oraciones para ella, para que su salud mejore", señaló.

La joven confesó que estos momentos han sido emocionalmente desgastantes para todos en casa, pero que están decididos a mantenerse firmes, recordando las enseñanzas de fortaleza que siempre les transmitió la actriz.

"Hace muchas semanas andamos con el corazón partido por esa razón, pero no nos podemos derrumbar porque eso es algo que ella siempre nos enseñó y vamos a demostrarlo", manifestó.

Camucha Negrete se encuentra atravesando un delicado momento de salud a causa de un problema en el hígado que no permite tratamiento médico. Frente a esta situación, su nieta Paula Mejía decidió exponer públicamente lo que ocurre con la actriz y solicitar oraciones para acompañar su recuperación.