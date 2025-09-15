Hijos de Pamela López y Christian Cueva se pronuncian por primera vez en TV

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López abrió las puertas de su hogar y dejó ver su ajetreada rutina diaria junto a sus tres hijos, demostrando cómo lucha cada día por ellos desde que se separó de Christian Cueva. Los pequeños también hablaron por primera vez en TV. Aquí te contamos todo lo que dijeron.

Hijos de Cueva hablan por primera vez en TV

En una entrevista exclusiva con Día D, Pamela López mostró con total naturalidad cómo transcurre su vida diaria. Desde levantarse en altas horas de la mañana hasta preparar las loncheras, alistar y asear a sus hijos, cada detalle fue registrado por el equipo del programa.

El momento más emotivo llegó cuando el reportero entrevistó a los niños por primera vez en televisión. Una de las menores no dudó en expresar su entusiasmo: "Hago TikToks con mi mamá. Me encanta".

Mientras tanto, uno de los pequeños confesó su admiración por su padre: 'Yo normalmente mediocampista... sí, puede ser que sí en algún momento', dejando entrever que algún día podría seguir los pasos de Christian Cueva.

Sin embargo, la ternura se robó el protagonismo cuando los hijos más pequeños hablaron de su madre. Al ser cuestionados sobre lo que sentían por ella, respondieron con ilusión y cariño: "Que la amo".

Problemas persisten entre López y Cueva

Tras firmar la conciliación, Pamela López contó en la misma entrevista que buscó que Christian Cueva tuviera más tiempo con sus hijos, extendiendo la visita del domingo al lunes y martes. Sin embargo, el reencuentro terminó en tensión.

Mientras el lunes todo parecía ir bien, el martes el futbolista dejó a los niños en la portería del edificio sin avisarle a Pamela López, antes de la hora acordada.

Pamela López relató su impotencia al ver que, tras casi un año sin verlos, sus hijos fueron tratados de esa manera, evidenciando los problemas de comunicación y compromiso en la convivencia con los pequeños.

"Nunca recibí un mensaje donde me ponía: 'Te estoy entregando a tus hijos'. Los dejó en portería y se fue. Sentí mucha impotencia. Casi un año que no los ha visto y tratarlos de esa manera", reveló.

