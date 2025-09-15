Karol G y Andrea Bocelli deslumbraron en el Vaticano con "Vivo por ella" durante concierto "Grace for the world"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante el concierto 'Grace for the world' en el Vaticano, Karol G y Andrea Bocelli dejaron una huella imborrable al interpretar 'Vivo por ella'. Sin embargo, no fueron los únicos artistas en el escenario. Pharrell Williams, John Legend y Angélique Kidjo también se presentaron, cada uno con sus propios temas.

Karol G y Bocelli deslumbraron en el Vaticano

La cantante colombiana Karol G lideró la representación latinoamericana con un elegante vestido negro con pedrería, interpretando "Mientras me curo del cora", arrancando aplausos y vítores del público.

Poco después, se unió a Andrea Bocelli para entonar el clásico 'Vivo por ella', estrenado en agosto de 2024, generando ovaciones y gestos de afecto entre los asistentes.

Andrea Bocelli ofreció un mensaje al público sobre los desafíos que enfrenta la humanidad: "Dejemos que la luz de la humanidad brille con música desde el corazón mismo del cristianismo y desde la plaza espiritual más importante, enviando al mundo entero un mensaje de hermandad y paz".

Otras estrellas internacionales en el Vaticano

El concierto no solo presentó música pop y lírica; también contó con la participación de Pharrell Williams, John Legend y Angélique Kidjo.

Pharrell Williams invitó al público a encender las linternas de sus teléfonos, creando un mar de luces sobre la Plaza de San Pedro y reforzando la importancia del esfuerzo conjunto.

John Legend emocionó con versiones de "Glory" y "Bridge Over Troubled Water", mientras Angélique Kidjo aportó ritmo con "La vida es un carnaval" de Celia Cruz.

El Vaticano se llena de luz con más de 3.500 drones

El espectáculo incluyó además un show de más de 3.500 drones, que dibujaron en el cielo imágenes de la Capilla Sixtina y el rostro sonriente del difunto Papa Francisco.

Pero eso no fue todo, durante la velada el cielo se convirtió en un espectáculo digital. Luces y drones recrearon las manos de La Creación de Adán, el fresco de Miguel Ángel y una enorme paloma de la paz que sobrevoló a la multitud.

El punto más alto del espectáculo se vivió con la proyección de La Piedad, la obra de mármol de Miguel Ángel, mostrada con un nivel de detalle que dejó asombrados a los presentes.

Además, la tecnología de los drones proyectó en el cielo la imagen de la Salus Populi Romani, venerada en la Basílica de Santa María la Mayor y muy querida por el Papa Francisco.

El histórico concierto 'Grace for the world' en el Vaticano alcanzó su punto culminante con la interpretación de 'Vivo por ella' por Karol G y Andrea Bocelli. Los otros artistas invitados, cada uno con su estilo propio, sumaron ritmos y emoción a la velada, mientras que el cielo se convirtió en un lienzo digital con drones.