Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras ser tildado de "malcriadito de cara" por Pamela López

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a generar titulares al lanzar una burla sobre el aspecto de Christian Cueva, asegurando que ni los retoques podían ocultar que era un "malcriadito de cara". Sin embargo, Pamela Franco, pareja actual del futbolista, salió ante los medios para responder sobre ello.

Pamela Franco responde a Pamela López

Todo comenzó cuando Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, opinó de manera irónica sobre los retoques de su expareja en una transmisión en vivo. "Cuando uno nace malcriadito de cara, no hay forma", dijo la influencer trujillana, generando titulares y una ola de comentarios en redes sociales.

Frente a ello, los reporteros de un programa de espectáculos no dudaron en preguntarle a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, qué opinaba de las palabras de Pamela López. Lejos de mostrarse incómoda, la cantante de cumbia lanzó una inesperada respuesta.

"Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo también me he hecho mis retoques. También seré una malcriadita, entonces. Todas las personas que nos hemos hecho retoquitos en algún momento de nuestras vidas seremos malcriaditos", expresó Pamela Franco.

Christian Cueva y sus retoquitos

A inicios de septiembre, la decisión de Christian Cueva de colocarse un chip de libido no pasó desapercibida. El futbolista peruano se sometió a este procedimiento que, según los especialistas, promete mejorar la vitalidad y reforzar el bienestar físico y emocional.

Pero ese no fue el único tratamiento al que recurrió Christian Cueva. El jugador también se animó a realizarse Morpheus, un procedimiento facial que ayuda a tensar la piel, además de recibir un cóctel de vitaminas antiage con el que busca potenciar su energía.

¿Pamela Franco está embarazada?

Pero eso no es todo, Pamela Franco también fue consultada sobre los rumores de un posible embarazo con Christian Cueva. Las especulaciones surgieron luego de una presentación en la que algunos notaron un ligero cambio en su figura.

Con humor, la cantante descartó que esté esperando un bebé en este momento. "No, no por el momento", afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad a futuro: "Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos". Según explicó, su relación con Christian Cueva se encuentra estable, pero sin planes inmediatos de agrandar la familia.

El comentario de Pamela López, quien llamó "malcriadito de cara" a Christian Cueva por sus retoques, generó eco en la farándula. Pamela Franco respondió con humor, afirmando que entonces ella también sería una "malcriadita" por los cambios que se ha realizado.