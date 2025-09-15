Pamela López justifica sus 'salidas nocturnas' tras ruptura con Christian Cueva: "No quería sentir dolor"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López, con lágrimas en los ojos, confesó el duro momento que atravesó tras el fin de su relación con Christian Cueva. Aprovechó en asegurar que muchos la cuestionaron por sus salidas nocturnas, sin saber que ello fue una forma que encontró para sobrellevar la crisis emocional que le dejó el futbolista por su infidelidad.

La dura confesión de Pamela López

La popular 'KittyPam' y Christian Cueva vuelven a acaparar la atención de la farándula y esta vez tras las recientes declaraciones de la influencer para un programa dominical. Pues bien, la actual pareja de Paul Michael decidió romper su silencio y dar detalles de todo lo que vivió tras su ruptura con el exjugador de la Selección Peruana tras saber de su infidelidad y el famoso "yape" a Pamela Franco.

Pamela López comenzó explicando que tras su tormentoso pasado con el 'pelotero' y saber de su traición cayó en una profunda crisis, que la llevó a depender de pastillas para dormir y una severa depresión. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía seguir de esa forma por el bienestar de sus hijos.

Decidida a sobrellevar la situación, comenzó a incursionar en el espectáculo y la animación para llevar un "pan a la mesa" de su hogar y que sus pequeños no dejen de recibir las comodidades a las que están acostumbrados, pese a los cuestionamientos que recibió.

"Al principio fue difícil. No quería despertar, quería pensar que era una pesadilla. Tomé pastillas para dormir, estaba en depresión (...) dejé de tomarlas y opté por otro camino un poco equivocado (las fiestas)", expresó al programa 'Día D'.

Salidas nocturnas tras infidelidad de Christian Cueva

Con la voz entrecortada y sin poder evitar romper en llanto al recordar su pasado, Pamela López lamentó haber sido humillada "de una manera muy brusca". Seguidamente, confesó que, equivocadamente, intentó llenar ese vacío con una intensa vida nocturna y salir a fiestas o realizar cosas que nunca pudo durante su matrimonio.

También sorprendió al señalar que con esos escapes, para no sentir tanto dolor por el fin de su relación con 'Cuevita', intentó sentirse bonita y que alguien pueda estar interesado en ella. Según indicó, nadie podía entender que tras esas salidas llegaba a casa y se sentía peor.

"Mucha gente me juzgó por eso, por salir de noche, por ir a una discoteca, cuando en realidad yo estaba destrozada. Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos", señaló la influencer, en un intento de asegurar que a pesar de que la veían divirtiéndose en las discotecas o ampays, por dentro estaba quebrada.

También aseguró que "era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien, que no digan: 'Ay, esa cachuda'" y que la exposición mediática afectó su vida personal y su salud emocional.

Es así como Pamela López admitió que su presencia en discotecas y salidas nocturnas fue una forma de sobrellevar el sufrimiento y evitar que la vieran vulnerable tras el escándalo por su ruptura con Christian Cueva y su infidelidad.